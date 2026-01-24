La SEC accepte de classer sans suite l'affaire des prêts de crypto-monnaies par Gemini des Winklevoss

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinmay Dey

La Securities and Exchange Commission (SEC) a accepté vendredi de classer sans suite sa plainte contre une bourse de crypto-monnaies fondée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, après que les investisseurs de son programme de prêt ont récupéré l'intégralité de leurs avoirs.

La SEC et l'échange maintenant connu sous le nom de Gemini Space Station GEMI.O ont déposé une stipulation conjointe au tribunal fédéral de Manhattan pour rejeter l'affaire, citant le retour complet des cryptoactifs aux investisseurs de Gemini Earn par le biais du processus de faillite de Genesis Global Capital entre mai et juin 2024.

Le régulateur financier avait décidé de résoudre le procès l'année dernière.

La SEC a modifié son approche de l'application des règles relatives aux cryptomonnaies sous le président américain Donald Trump , qui a promis d'être le "président de la cryptographie", en apportant des règles plus favorables et en s'engageant à populariser l'utilisation des monnaies numériques par le grand public.

Gemini n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures d'ouverture.

En 2023, la SEC a accusé Genesis Global Capital et Gemini Trust Company d'avoir vendu illégalement des titres à des centaines de milliers d'investisseurs par le biais de leur programme de prêt de crypto-monnaies.

Les clients de Gemini qui ont participé au programme Gemini Earn ont prêté leur crypto à Genesis et ont reçu des intérêts sur les actifs prêtés. La valeur totale des actifs Gemini Earn était de 940 millions de dollars lorsque Genesis a gelé les comptes des clients en novembre 2022, a précédemment déclaré Gemini.

Contrairement à d'autres sociétés de cryptomonnaies qui ont fait faillite après un effondrement du marché en 2022, Genesis a été en mesure de rendre aux clients leur crypto plutôt que de liquider un ensemble limité d'actifs et de les rembourser en espèces.

Après "le retour en nature de 100 % des crypto-actifs des investisseurs de Gemini Earn par le biais de la faillite de Genesis et des règlements... la Commission estime que le rejet des réclamations contre le défendeur est approprié", selon le document judiciaire déposé vendredi.

La SEC a souligné que sa décision de demander le rejet ne reflète pas sa position sur d'autres affaires.

L'année dernière, Gemini a fait des débuts remarqués sur le Nasdaq, soulignant l'adoption rapide par les institutions qui a ravivé l'optimisme des investisseurs à l'égard des actifs numériques. La bourse est actuellement évaluée à 1,14 milliard de dollars selon les données fournies par LSEG.