La SEC a demandé des informations aux sociétés de gestion sur l’ESG information fournie par Newsmanagers • 22/08/2023 à 10:15

(NEWSManagers.com) - La Securities and Exchange Commission a envoyé des demandes de documents, dont des citations à comparaître, à plusieurs sociétés de gestion concernant le marketing des investissements ESG cette année, rapporte le Financial Times, qui cite des avocats.Le régulateur américaine s’est notamment intéressé aux fonds d’investissement qui se sont repositionnés comme des fonds ESG, selon ces avocats. Il s’est aussi concentré sur les fonds proposés aux Etats-Unis et en Europe qui partagent des stratégies, des participations ou des gérants, mais offrent des niveaux d’informations différents des deux côtés de l’Atlantique.Ces demandes interviennent après que le département « application de la loi » de la SEC a formé un groupe spécial en mars 2021 pour chasser les mauvaises conduites dans les informations dévoilées en matière d’ESG et climat.