Agréée par l'AMF depuis 2020, ClubFunding AM est une société de gestion spécialisée dans l'immobilier.

Basic Fit, leader européen dans le secteur du fitness, occupe cet actif sous un bail double net. La durée résiduelle du bail est de 11,5 ans, assurant une stabilité et une prévisibilité des revenus locatifs. De plus, l'actif est soutenu par une Garantie Autonome à Première Demande (GAPD) de la maison mère, basée aux Pays-Bas, couvrant l'intégralité de la durée du bail.

(AOF) - ClubFunding AM réalise la première acquisition de la SCPI Vitality, dédiée aux secteurs du sport et du bien-être. Il s'agit d'un ancien théâtre historique de 1 859 m² basé à Léon (Espagne) reconverti en salle de sport, qui a été entièrement rénové en 2024. Cette opération marque une étape majeure dans le développement de la stratégie paneuropéenne de la SCPI, un mois après son lancement commercial en novembre 2024.

La SCPI Vitality de Clubfunding AM réalise sa première acquisition en Espagne

