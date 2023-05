La SCPI Log In est labellisée ISR

(AOF) - Log In, la SCPI dédiée à l’immobilier industriel et logistique en Europe gérée par Theoreim, est labellisée ISR. Theoreim s'engage sur la prise en compte des enjeux de développement durable au travers de ses investissements. Après avoir adhérer aux PRI, la démarche de labellisation de la SCPI Log In, est une nouvelle étape importante et exigeante pour la société de gestion venant renforcer ses processus et ses engagements dans la prise en compte des enjeux de développement durable devenus incontournables pour les acteurs de l'immobilier.

Lancée en 2022, la SCPI Log In, a pour objectif de participer à la réindustrialisation en Europe au travers de l'immobilier industriel et logistique tout en contribuant à améliorer les performances environnementale, sociale et de gouvernance de son patrimoine immobilier.

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie, la SCPI s'engage dans une démarche d'Investissement Socialement Responsable (ISR) au travers du label ISR.