La santé et l'emploi prioritaires sur la rigueur budgétaire-Commission

BRUXELLES, 20 mai (Reuters) - Les pays de l'Union européenne doivent mettre l'accent sur les investissements dans la santé publique, la protection de l'emploi et des entreprises et remettre à plus tard la question de la rigueur budgétaire, a déclaré mercredi la Commission européenne, tournant le dos à ses habituels appels à la prudence. "Compte tenu du niveau exceptionnel d'incertitude lié aux conséquences budgétaires et macroéconomiques sans précédent de la pandémie, la Commission estime qu'en l'état actuel des choses, il n'est pas opportun de décider s'il y a lieu de soumettre des États membres à la procédure pour déficit excessif", a ainsi déclaré l'exécutif européen. Dans ses recommandations adressées annuellement aux 27 Etats membres, le Semestre européen, la Commission les prie de se mettre d'accord sur la voie à emprunter pour renouer avec la reprise une fois que la pandémie sera passée. "Le présent paquet 'Semestre européen' du printemps a été remodelé et rationalisé de manière à guider nos États membres à travers la tempête. Dans l'immédiat, notre objectif est d'investir dans la santé publique et de protéger l'emploi et les entreprises", a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission chargé des questions économiques. "Lorsque la reprise se profilera, le Semestre sera essentiel pour mettre en place une stratégie coordonnée qui permettra de remettre nos économies sur la voie d'une croissance durable et inclusive", a-t-il dit. Paolo Gentiloni, le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, a de son côté insisté pour que l'investissement et les réformes mettent l'accent sur l'écologie. "Nos investissements et nos réformes doivent rester axés sur la réussite des transitions écologique et numérique et sur la recherche de l'équité sociale. Cela signifie aussi que tout un chacun doit payer sa part: il ne saurait y avoir de place pour la planification fiscale agressive au sein d'une Europe solidaire et équitable", a-t-il dit. Il visait ainsi sans le dire les géants numériques, Google GOOG.O , Apple AAPL.O , Facebook FB.O ou encore Amazon AMZN.O , à qui l'Union reproche de déclarer leurs bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition des sociétés comme l'Irlande, indépendamment du pays dans lequel se trouvent leurs utilisateurs. (Jan Strupczewski; version française Nicolas Delame)

