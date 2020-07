Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie va rouvrir son ambassade en Libye Reuters • 03/07/2020 à 15:45









MOSCOU, 3 juillet (Reuters) - La Russie va rouvrir son ambassade en Libye même si son représentant diplomatique dans le pays sera dans un premier temps basé en Tunisie voisine, a déclaré vendredi Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, cité par l'agence Interfax. La Russie a évacué ses diplomates de Libye en octobre 2013 après l'attaque de son ambassade à Tripoli par des hommes armés. La Libye est coupée en deux depuis 2014, avec un gouvernement d'entente nationale reconnu par la communauté internationale installé à Tripoli tandis que l'est du pays est contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar. S'exprimant lors d'une rencontre avec le président du Parlement de l'est de la Libye contrôlé par le maréchal Haftar, Sergueï Lavrov a rappelé que la Russie prônait une cessation des hostilités et l'ouverture d'un dialogue politique. "Nous avons pris la décision de rouvrir l'ambassade russe en Libye, qui sera à ce stade dirigée par le chargé d'affaires Djamched Boltaev", a-t-il dit. "Il sera provisoirement basé en Tunisie mais je souhaite souligner le fait que ses fonctions incluent la représentation de la Russie à travers tout le territoire de la Libye." (Maria Kiselyova version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

