La Russie restreint l'accès à Internet mobile avant le défilé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, dont l'ampleur a été réduite

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La Russie a coupé mardi l'accès à Internet mobile pour de nombreux abonnés à Moscou, à la veille du défilé annuel du 9 mai célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie, qui a été revu à la baisse en raison de la menace d'attaques de drones en provenance d'Ukraine, ont indiqué des journalistes de Reuters.

Cette année, la Russie a intensifié sa répression sur Internet, bloquant les services mobiles et forçant des millions de personnes à se tourner vers les VPN dans le cadre de ce que les opposants au président Vladimir Poutine ont qualifié de tentative de renforcer le contrôle interne après quatre ans de guerre.

Le Kremlin a déclaré que ces restrictions avaient été mises en place pour garantir la sécurité face à un risque accru d'attaques de drones ukrainiens.

Six journalistes de Reuters à Moscou ont indiqué que l'Internet mobile ne fonctionnait pas sur leurs téléphones mardi dans différents quartiers de la capitale. Les appels téléphoniques restaient toutefois possibles depuis de nombreux quartiers de Moscou, ont-ils précisé.

Les opérateurs de téléphonie mobile russes ont indiqué que des problèmes d'accès à l'Internet mobile pourraient survenir en raison de la nécessité d'assurer la sécurité au cours des prochains jours. Sberbank, la plus grande banque russe, a également averti que des problèmes pourraient survenir avec l'Internet mobile et la messagerie.

La division taxi de la plus grande entreprise Internet russe, Yandex YDEX.MM , a indiqué que des problèmes pourraient survenir pour commander des taxis en ligne en raison des restrictions sur Internet.

Quatre ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les deux camps sont engagés dans la plus grande guerre de drones jamais menée. Leurs drones à longue portée ciblent tout, des postes de commandement aux infrastructures énergétiques, bien au-delà des “zones de mort” créées par les drones à courte portée le long des lignes de front.