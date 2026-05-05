La Russie restreint l'accès à Internet mobile à l'approche d'un défilé de la Seconde Guerre mondiale revu à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Restrictions sur l'Internet mobile à Moscou et à Saint-Pétersbourg

* La Russie affirme que ces restrictions sont nécessaires pour des raisons de sécurité

* Ces restrictions interviennent à la veille du défilé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai

* Importante attaque de drones ukrainiens dans la nuit

(Ajoute des détails sur l'impact sur la vie quotidienne) par Guy Faulconbridge

La Russie a coupé l'accès à l'Internet mobile pour de nombreux clients à Moscou mardi, à la veille du défilé annuel du 9 mai commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie, qui a été réduit en raison de la menace d'attaques de drones en provenance d'Ukraine.

Cette année, la Russie a durci sa répression sur l'accès à Internet, bloquant les services mobiles et forçant des millions de personnes à se tourner vers les VPN dans le cadre de ce que les opposants au président Vladimir Poutine qualifient de tentative de renforcer le contrôle interne après quatre ans de guerre.

Le Kremlin a déclaré que ces restrictions avaient été mises en place pour garantir la sécurité face au risque accru d’attaques de drones ukrainiens, mais pour de nombreux Russes, elles ont compliqué les paiements, la navigation et la communication.

Six journalistes de Reuters présents dans différents quartiers de la capitaleont constaté que leurs téléphones portables n'avaient plus accès à Internet. Ils ont toutefois précisé que les appels téléphoniques restaient possibles depuis de nombreux quartiers de Moscou.

Les opérateurs de téléphonie mobile russes ont indiqué que des problèmes d'accès à Internet mobile pourraient survenir en raison de la nécessité d'assurer la sécurité au cours des prochains jours. La Sberbank, la plus grande banque russe, a également averti que des problèmes pourraient affecter l'Internet mobile et la messagerie.

La division taxi de la plus grande entreprise Internet russe, Yandex YDEX.MM , a indiqué qu'il pourrait y avoir des problèmes pour commander des taxis en ligne.

Un site de surveillance qui recense les plaintes concernant l'accès à Internet a signalé des problèmes d'Internet mobile dans de nombreuses régions de la Russie européenne, notamment à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Quatre ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les deux camps sont engagés dans la plus grande guerre de drones jamais menée. Leurs drones à longue portée ciblent tout, des postes de commandement aux infrastructures énergétiques, bien en retrait des "zones de mort" créées par les drones à courte portée le long des lignes de front.

L'Ukraine a attaqué mardi l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, provoquant un incendie dans une zone industrielle de la ville russe de Kirishi , dans la région de Leningrad, a déclaré le gouverneur Alexander Drozdenko.

Le ministère de la Défense a déclaré que ses forces avaient détruit 289 drones ukrainiens au-dessus des régions russes pendant la nuit.