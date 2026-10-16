La Russie prend le contrôle de davantage d'actifs d'entreprises européennes avant la participation de Zelenskiy au sommet de l'UE

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(Ajout du terme « belge » dans l'introduction et dans le corps du texte)

La Russie a décidé de placer sous administration provisoire les actifs locaux d’entreprises françaises, allemandes, suédoises et belges, selon un décret du président Vladimir Poutine, alors que les relations avec l’UE ont atteint un nouveau creux en raison du soutien apporté par le bloc à l’Ukraine.

Le décret publié jeudi répertorie les actifs appartenant au fabricant français de revêtements de sol Tarkett, au fabricant allemand d’emballages Menshen, au fabricant suédois d’emballages Sverige International Holdings et à la société belge de produits d’hygiène Ontex ONTEX.BR .

Il mentionne également les actifs russes de l’ancienne entreprise européenne d’emballages métalliques Eviosys, rachetée en décembre 2024 par le groupe américain d’emballage Sonoco

SON.N . Le décret précise que ces actifs sont détenus par la filiale néerlandaise de Sonoco.

Le Kremlin avait déclaré auparavant que ces mesures visant à prendre le contrôle d’entreprises étrangères constituaient une réponse à l’implication des pays de l’UE dans des "hostilités directes sur le champ de bataille", mais avait souligné qu’elles étaient "réversibles".

Cette dernière mesure à l’encontre des entreprises européennes intervient à la veille de la participation du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy au sommet de l’UE vendredi et alors que des informations indiquent que les États-Unis pourraient chercher à prendre le contrôle de certains actifs russes gelés en Europe.

La Russie reproche à l’UE d’avoir gelé environ 210 milliards d’euros (238 milliards de dollars) de ses actifs souverains en réponse à la guerre et de cibler les actifs appartenant à des entreprises russes en Europe et dans d’autres pays occidentaux.

Ce nouveau décret fait suite à une mesure similaire prise le mois dernier à l’encontre du géant agroalimentaire Nestlé NESN.S et des enseignes de distribution Auchan et Metro

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