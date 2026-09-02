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La Russie ne voit aucune raison de relancer l'accord sur la mer Noire
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 03:02
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La Russie ne voit aucune raison de relancer l'accord sur les exportations céréales via la mer Noire, a déclaré mercredi aux journalistes le vice-ministre des Affaires étrangères Alexandre Grouchko.

Un précédent accord sur la mer Noire conclu en juillet 2022 sous l'égide de la Turquie et des Nations unies avait permis à l'Ukraine d'exporter en toute sécurité près de 33 millions de tonnes de céréales malgré la guerre.

La Russie s'est retirée de cet accord un an plus tard en affirmant que ses propres exportations étaient entravées par les sanctions occidentales affectant les paiements, la logistique et l'assurance.

"Un accord existait, mais une grande partie n'a pas été mise en oeuvre. Observez-vous un quelconque changement dans la position de l'Occident? Pas moi", a dit Alexandre Grouchko au journalistes en marge d'un forum organisé à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

(Olesya Astakhova à Vladivostok, rédigé par Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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