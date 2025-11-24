La Russie ne court aucun risque de "bulle de l'IA", selon un haut responsable de l'IA

La Russie n'est pas menacée par une "bulle de l'IA" parce que ses investissements n'ont pas été excessifs jusqu'à présent, mais de nombreux investisseurs au niveau mondial pourraient perdre de l'argent parce que les coûts du matériel et de l'énergie vont baisser, a déclaré à Reuters l'un des principaux dirigeants de l'IA en Russie.

"Nous pensons que des investissements excessifs dans l'infrastructure de l'IA pourraient en effet ne pas être rentables étant donné le rythme rapide du développement technologique", a déclaré le premier directeur général adjoint de Sberbank, Alexander Vedyakhin.

M. Vedyakhin a averti que certains investisseurs mondiaux pourraient perdre de l'argent en raison d'un "battage médiatique excessif" autour des dépenses d'infrastructure en matière d'IA. Toutefois, il a déclaré que la Russie devait investir jusqu'à 580 milliards de dollars dans la modernisation de la production d'électricité et des réseaux.