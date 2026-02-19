La Russie intensifie sa campagne contre Telegram avec des allégations contre son fondateur

Le chef du FSB s'en prend personnellement à Pavel Durov de Telegram

L'entreprise affirme que la Russie la paralyse pour la forcer à passer à l'application d'État

Le chef du service de sécurité russe FSB a accusé jeudi le fondateur de Telegram, Pavel Durov, de tolérer les activités criminelles sur l'application, dans une escalade de la rhétorique de Moscou qui cherche à restreindre la plateforme de messagerie.

L'autorité russe de régulation des communications a introduit des restrictions sur Telegram, qui est extrêmement populaire en Russie pour les communications publiques et privées, en raison de ce qu'elle considère comme un manquement de la part de l'entreprise à supprimer les contenus extrémistes.

Telegram a réagi en accusant les autorités russes d'utiliser de faux prétextes pour tenter de paralyser ses activités afin de promouvoir une nouvelle messagerie d'État appelée MAX.

Dans des commentaires adressés à un journaliste russe, le chef du FSB, Alexander Bortnikov, aurait déclaré jeudi que Pavel Durov, le fondateur de Telegram né en Russie, "poursuit ses propres intérêts mercenaires, qui se concrétisent en fin de compte par un grand nombre de violations de la loi."

Alexander Bortnikov a déclaré que les crimes commis par l'intermédiaire de Telegram incluaient la délinquance juvénile, les attaques terroristes et le sabotage, et que l'approche de Pavel Durov revenait à "fermer les yeux sur ce qui se passe".

Il a ajouté que les précédentes tentatives de dialogue avec Pavel Durov avaient été infructueuses.

Telegram n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les propos d'Alexander Bortnikov.

TELEGRAM DÉMENT L'ALLÉGATION DE VIOLATION DE CRYPTAGE DU MINISTRE

Ce mois-ci, l'autorité de régulation des communications a décidé de ralentir Telegram et d'entraver son fonctionnement, estimant qu'il n'avait pas répondu aux avertissements précédents.

Mercredi, un ministre a évoqué une nouvelle raison de ne pas faire confiance à Telegram, affirmant que les services de renseignement étrangers pouvaient lire les messages envoyés par des soldats russes sur l'application.

L'entreprise a fermement démenti cette information dans une déclaration à Reuters, affirmant qu'"aucune violation du cryptage de Telegram n'a jamais été constatée."

Des soldats russes, des correspondants de guerre et des hommes politiques ont déclaré que Telegram était largement utilisé par les troupes qui se battent en Ukraine - non seulement pour communiquer avec leurs familles restées au pays, mais aussi parfois à des fins opérationnelles.

"L'allégation du gouvernement russe selon laquelle notre cryptage a été compromis est une fabrication délibérée destinée à justifier l'interdiction de Telegram et à forcer les citoyens à utiliser une plateforme de messagerie contrôlée par l'État et conçue pour la surveillance et la censure de masse", a déclaré l'entreprise.

Les autorités russes ont également bloqué ou restreint d'autres plateformes de messagerie étrangères, notamment WhatsApp de Meta META.O et FaceTime d'Apple AAPL.O .

Elles ont exhorté les Russes à passer à MAX, la nouvelle application, et ont rejeté les allégations selon lesquelles elle serait conçue comme un outil de surveillance.

Malgré la campagne menée contre Telegram, les autorités russes, notamment le Kremlin et le ministère de la défense, continuent de publier des informations sur l'application.

Les gens ordinaires, quant à eux, peuvent contourner les restrictions qui pèsent sur elle en utilisant un réseau privé virtuel.