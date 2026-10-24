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La Russie fait état d'une attaque de drones sur des sites industriels à Togliatti
information fournie par Reuters 24/10/2026 à 13:28

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Plusieurs sites industriels ont été endommagés par une attaque de drones samedi à Togliatti, en Russie, ont dit les autorités locales, alors que l'Ukraine a dit avoir frappé une importante usine pétrochimique dans cette ville.

Le maire de Togliatti, Ilya Soukhikh, a dit qu'aucune victime n'avait été recensée dans l'immédiat. Il n'a pas identifié les sites touchés.

L'état-major de l'armée ukrainienne a dit avoir bombardé le complexe pétrochimique Togliattikauchuk, l'un des plus grands sites de production de caoutchouc en Russie.

Il a aussi revendiqué une frappe sur l'usine d'électronique Proton dans la région russe d'Oriol, qui, selon les autorités ukrainiennes, fabrique des composants pour missiles balistiques et de croisière.

Le gouverneur de la région d'Oriol, Andreï Klitchkov, a dit que trois personnes avaient été tuées vendredi dans une frappe de missile ukrainien sur une installation civile, qu'il n'a pas identifiée.

L'armée ukrainienne a aussi déclaré avoir frappé un aérodrome à Ieïsk, dans le sud de la Russie, et avoir endommagé un appareil. Les autorités locales ont confirmé une attaque dans le secteur tout en affirmant qu'elle n'avait provoqué que des dégâts mineurs sur deux immeubles résidentiels.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que ses systèmes de défense antiaérienne avaient abattu 1.297 drones, un missile de croisière SCALP de conception française et quatre missiles Neptune ukrainiens au cours des précédentes 24 heures.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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