La Russie et la Chine s'opposent aux sanctions "discriminatoires" qui visent le commerce international-Poutine

La Russie et la Chine s'opposent aux sanctions "discriminatoires" qui visent le commerce international et entravent le développement socio-économique, a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans une interview à l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Les deux pays continueront de travailler afin de réduire les barrières commerciales mutuelles, a dit Vladimir Poutine dans cette interview publiée à la veille de sa visite en Chine.

Le chef du Kremlin effectuera à partir de dimanche une visite de quatre jours en Chine présentée par Moscou comme "sans précédent".

Vladimir Poutine assistera au sommet de deux jours de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), organisé dans le port de Tianjin, dans le nord de la Chine.

Le président russe ira ensuite à Pékin où il rencontrera son homologue chinois Xi Jinping et assistera à la grande parade militaire organisée pour marquer le "Jour de la Victoire" - la capitulation formelle du Japon lors de la Deuxième guerre mondiale.

"En résumé, la coopération économique, la collaboration commerciale et industrielle entre nos pays progresse dans plusieurs domaines", a dit Vladimir Poutine.

"Lors de ma visite, nous discuterons certainement des perspectives pour une coopération qui sera mutuellement profitable et des nouvelles étapes à franchir pour l'intensifier au bénéfice des Russes et des Chinois", a-t-il ajouté.

Pékin est devenu un important partenaire commercial de Moscou, dans le sillage du partenariat stratégique "sans limites" qu'ils ont conclu, alors que l'économie russe a été freinée par les sanctions imposées par les Occidentaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine lancée en février 2022.

Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre présumés en Ukraine, s'est rendu pour la dernière fois en Chine l'an dernier.

(Ryan Woo; version française Camille Raynaud)