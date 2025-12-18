La Russie espère que Trump ne commettra pas d'"erreur fatale" avec le Venezuela

Le ministère russe des Affaires étrangères a dit jeudi espérer que l'administration du président américain Donald Trump ne commette pas "d'erreur fatale" au sujet du Venezuela, la Maison blanche ayant accentué la pression sur le pays d'Amérique du Sud en ordonnant un blocus des pétroliers.

"Nous notons l'escalade continue et délibérée des tensions autour du Venezuela, un pays ami. La nature unilatérale des décisions qui constituent une menace pour la navigation internationale est particulièrement préoccupante", déclare le ministère russe dans un communiqué.

"Nous espérons que l'administration de D. Trump, qui se caractérise par une approche rationnelle et pragmatique, ne commettra pas une erreur fatale."

Le président américain, qui ne fait pas mystère de son hostilité à l'encontre de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, a ordonné mercredi le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela.

Un blocus de facto est déjà en place depuis plusieurs jours, des navires chargés de millions de barils de brut ayant préféré rester dans les eaux vénézuéliennes plutôt que de risquer une saisie sur ordre des Etats-Unis. Un pétrolier sanctionné a été saisi par les États-Unis la semaine dernière au large des côtes vénézuéliennes.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Moscou est préoccupé par les décisions américaines qui pourraient menacer le transport maritime international et est favorable à une normalisation du dialogue entre Washington et Caracas.

La Russie espère que les États-Unis ne s'aventureront pas dans une situation qui aurait des "conséquences imprévisibles pour l'ensemble de l'hémisphère occidental", a ajouté le ministère, affirmant que la Russie soutenait "la voie du gouvernement Maduro".

Séparément, le Kremlin a appelé les pays de la région à faire preuve de retenue.

"Nous voyons les tensions monter dans la région et nous considérons que c'est potentiellement très dangereux", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la presse.

"Le président Poutine a récemment eu une conversation téléphonique avec le président Maduro. Et, bien sûr, nous appelons tous les pays de la région à faire preuve de retenue afin d'éviter toute évolution imprévisible."

(Rédigé par Vladimir Soldatkin, Guy Faulconbridge et Gleb Stolyarov ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)