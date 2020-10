Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie doit être tenue comptable de l'empoisonnement de Navalny, dit Pompeo Reuters • 30/09/2020 à 14:52









ROME, 30 septembre (Reuters) - La Russie devrait être tenue comptable de l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. Alexeï Navalny a quitté mercredi dernier l'hôpital berlinois de la Charité où il a été soigné pendant un mois après avoir été pris d'un malaise le 20 août dans un avion entre la Sibérie et Moscou. Les autorités allemandes ont attribué son malaise à un empoisonnement au Novitchok, agent neurotoxique mis au point par l'armée soviétique dans les années 1970 et 1980. La Russie réfute toute responsabilité. (Angelo Amante version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

