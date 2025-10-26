La Russie dit avoir testé son nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik

par Guy Faulconbridge et Lidia Kelly

La Russie a testé avec succès son missile de croisière Bourevestnik à propulsion nucléaire qui, selon Moscou, peut échapper à tout système de défense, et elle s'apprête à déployer cette arme, a déclaré dimanche le président Vladimir Poutine.

Le missile a parcouru 14.000 km et est resté en vol pendant environ 15 heures lors de l'essai réalisé le 21 octobre, a indiqué le chef de l'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, au président russe.

La Russie affirme que le 9M730 Bourevestnik - surnommé SSC-X-9 Skyfall par l'Otan - est "invincible" face aux défenses antimissiles actuelles et futures, avec une portée presque illimitée et une trajectoire de vol imprévisible.

"Il s'agit d'un outil unique que personne d'autre au monde ne possède", a déclaré Vladimir Poutine, vêtu d'un treillis militaire, lors d'une réunion de commandement avec les généraux chargés de superviser la guerre en Ukraine. Ses propos ont été rendus publics par le Kremlin dimanche.

Selon le général Valery Gerasimov, le missile a été propulsé par de l'énergie nucléaire et a volé sur une longue distance, bien que sa portée soit essentiellement illimitée. Il a ajouté que le missile pouvait contourner n'importe quelle défense antimissile.

La Russie et les États-Unis possèdent à eux deux environ 87% de l'inventaire mondial d'armes nucléaires, suffisant pour détruire le monde plusieurs fois. Selon la Fédération des scientifiques américains (FAS), la Russie possède 5.459 ogives nucléaires et les États-Unis 5.177.

"Les forces stratégiques sont capables d'assurer pleinement la sécurité nationale de la Fédération de Russie et de l'État de l'Union", a déclaré Vladimir Poutine.

(Rédigé par Lidia Kelly et Guy Faulconbridge ; version française Kate Entringer)