La Russie déploie un réseau de type Starlink plus rapidement que prévu, selon Kyiv

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La Russie déploie sa propre version du système d'Internet par satellite Starlink plus rapidement que prévu et prévoit de mettre en orbite près de 300 satellites d'ici 2027, selon un responsable des services de renseignement ukrainiens.

Le réseau Starlink de SpaceX, qui fonctionne en Ukraine mais pas en Russie, a donné à Kyiv un avantage majeur dans les opérations de drones et les communications sur le champ de bataille.

Les forces russes utilisaient des terminaux Starlink provenant du marché gris en Ukraine jusqu’à ce que Kyiv parvienne, plus tôt cette année, à convaincre SpaceX de les désactiver, ce qui a été l’un des nombreux facteurs ayant fait basculer le rapport de force sur le champ de bataille en faveur de l’Ukraine.

Dans une interview accordée au média ukrainien RBC-Ukraine, le général de division Vadym Skibitskyi a déclaré que la Russie disposait actuellement de 16 satellites dans son système Rassvet.

« Ils ont déjà commencé à les lancer à un rythme bien plus rapide que prévu initialement », a déclaré Skibitskyi, qui est le chef adjoint du service de renseignement militaire ukrainien (GUR).

Le système ne peut actuellement fonctionner que de manière intermittente, lorsqu’un des satellites survole le territoire ukrainien, a-t-il précisé. Cependant, la Russie prévoit de créer une constellation de 292 satellites d’ici 2027 et de 924 d’ici 2035, a-t-il ajouté.

« Une fois que la Russie aura déployé l’intégralité de sa constellation de satellites, le système fonctionnera comme Starlink. Des discussions sont déjà en cours pour déterminer comment y faire face », a-t-il déclaré.

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ MISSILLIÈRE

La Russie bombarde l’Ukraine avec toute une série de missiles supersoniques, alors que Kyiv a épuisé son stock de missiles intercepteurs.

M. Skibitskyi a indiqué que Moscou avait déjà atteint ses objectifs de production annuels pour les missiles Zircon et Oniks au cours des sept premiers mois de l’année et qu’elle dépassait de 10 % à 20 % ses objectifs de production de missiles fixés pour 2026.

Il a ajouté que l’industrie émergente des missiles balistiques en Ukraine , ainsi que les installations de production de drones, étaient devenues des cibles prioritaires de la campagne de frappes russes.

M. Skibitskyi a ajouté que le stock russe de missiles balistiques Iskander-M, pilier de ses frappes supersoniques, était estimé à environ 130 unités, dont 65 nouvelles fabriquées en juillet.