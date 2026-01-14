La Russie dénonce les attaques contre des pétroliers en mer Noire et accuse l'Ukraine

Le ministère russe des affaires étrangères a condamné mercredi les frappes de drones sur des pétroliers près d'un terminal sur la côte de la mer Noire et a accusé l'Ukraine d'attaquer des navires commerciaux.

"Nous condamnons fermement une nouvelle attaque terroriste du régime de Kyiv contre des navires civils commerciaux qui respectent toutes les normes du droit international", a déclaré le ministère. L'Ukraine n'a pas commenté l'incident de mardi.

Le communiqué russe indique que Moscou soutient pleinement l'appel du Kazakhstan à prendre des mesures efficaces pour assurer la sécurité du transport du pétrole.