La Russie bombarde Kyiv, faisant 10 morts, tandis que l'Ukraine demande des missiles intercepteurs Patriot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du bilan des victimes; ajout de Zelenskiy au paragraphe 6 et de Klitschko au paragraphe 19)

* Kyiv touchée par des missiles balistiques lors d'une deuxième attaque majeure en une semaine

* Un seul des 27 missiles balistiques a été intercepté, selon Zelenskiy

* Des dégâts sont signalés à Kyiv et dans la région; au moins 10 personnes ont été tuées

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par Olena Harmash et Yurii Kovalenko

La Russie a pilonné Kyiv et sa région lors d'une violente attaque au missile balistique tôt samedi matin, faisant 10 morts, alors que le président Volodymyr Zelenskiy a averti que l'Ukraine était à court de missiles intercepteurs pour ses systèmes de défense aérienne américains Patriot.

M. Zelenskiy a déclaré que la Russie avait lancé 35 missiles sur l’Ukraine, dont 27 missiles balistiques, ainsi que 185 drones. Un seul missile balistique a été intercepté, « tout simplement parce qu’il n’y a plus de missiles intercepteurs pour le système Patriot », a-t-il précisé.

Plus d’une douzaine d’explosions ont retenti dans la ville au cours de plusieurs vagues d’attaques, selon des témoins de Reuters.

« Chaque lot de missiles intercepteurs balistiques sauve la vie de nos concitoyens. Et chaque nuit passée sans eux entraîne davantage de victimes », a déclaré Zelenskiy sur l’application Telegram.

Alors que la guerre entre dans sa cinquième année, les combats font rage le long d’environ 1 200 kilomètres (750 miles) de ligne de front. Mais les avancées russes ont ralenti de plus de moitié cette année, et l’Ukraine a lancé des frappes à l’intérieur de la Russie, touchant ses installations pétrolières, ses sites logistiques et sa production d’armes.

L’Ukraine renvoie la guerre en Russie, a déclaré Zelenskiy, ajoutant que ses troupes avaient frappé les infrastructures de trois raffineries de pétrole dans la région du Bachkortostan ainsi que d’autres cibles soutenant l’effort de guerre de Moscou. La Russie a également intensifié ses attaques contre Kyiv et d’autres villes ukrainiennes. L’Ukraine s’appuie sur des systèmes de défense aérienne Patriot de fabrication américaine, mais le conflit lié à l’Iran a entraîné le détournement vers l’armée américaine et ses alliés du Golfe de livraisons de missiles intercepteurs initialement destinées à l’Ukraine.

Moscou et Kyiv nient tous deux avoir pris pour cible des civils dans le cadre de la guerre déclenchée par l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

DEUXIÈME ATTAQUE MAJEURE CONTRE Kyiv CETTE SEMAINE L'attaque de samedi est la deuxième attaque majeure contre Kyiv cette semaine, après celle de jeudi , au cours de laquelle neuf personnes, dont six membres d'une même famille dans un village près de Kryvyi Rih, ont été tuées et où un missile de croisière présumé russe a atterri en Pologne.

Des dégâts ont été constatés dans sept quartiers de Kyiv, une ville d’environ 3 millions d’habitants, a indiqué le bureau du procureur général après les attaques de samedi. Zelenskiy a déclaré que des incendies s'étaient déclarés dans toute la ville de Kyiv et que 18 immeubles d'habitation, une école, l'ambassade de Lituanie ainsi que des infrastructures avaient été endommagés.

Les procureurs ukrainiens ont indiqué que sept personnes avaient été tuées dans le quartier de Darnytskyi, sur la rive gauche du Dniepr, et que deux autres personnes avaient trouvé la mort dans le quartier de Solomyanskyi, sur la rive droite de la ville.

Une autre personne a été tuée dans la région de Kyiv, où les attaques ont endommagé plusieurs entrepôts, ont indiqué les autorités régionales.

Des dizaines de personnes ont été blessées à Kyiv et dans la région, dont quatre enfants qui ont subi de multiples blessures par éclats d’obus et des lacérations.

« J’ai regardé mon téléphone, il était 1h30 (22h30 GMT) et les sirènes (retentissaient). J’étais allongée, habillée, dans mon lit, je me suis levée immédiatement. Et aussitôt, les explosions ont commencé: boum, boum », a raconté Nadiia Komarova, une concierge de 68 ans travaillant dans un immeuble à Kyiv.

« Nos plafonds ont commencé à s'effondrer. Ma fenêtre est brisée, et tout est tombé à l'intérieur », a-t-elle déclaré à Reuters.

Des images de Reuters TV montraient la police et les secouristes à l’œuvre sur les lieux. Deux secouristes ont chargé un corps dans un sac noir à l’intérieur d’une voiture. Les pompiers éteignaient des incendies et des voitures calcinées se trouvaient près d’un immeuble. Le maire Vitali Klitschko a déclaré que Kyiv s’efforçait de construire et de préparer davantage d’abris alors que les attaques continuent de s’intensifier.

Le ministre des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a lancé un nouvel appel pour obtenir d’urgence du matériel de défense aérienne. « C’est la bataille pour le contrôle de l’espace aérien qui déterminera le cours de cette guerre. Plus le bouclier aérien au-dessus de l’Ukraine sera solide, plus la paix se rapprochera. »