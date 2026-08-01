La Russie bombarde Kyiv à coups de missiles

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La capitale ukrainienne, Kyiv, a été la cible d'une attaque au missile balistique russe tôt samedi matin, a déclaré le maire de la ville. Un témoin de Reuters a entendu une série d'explosions puissantes. Kyiv souffre d'un manque chronique de moyens de défense aérienne capables d'abattre des cibles balistiques.