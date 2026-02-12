La Russie bloque totalement WhatsApp et parle d'une alternative soutenue par l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction des Russes aux paragraphes 12-15) par Andrew Osborn et Mrinmay Dey

L'application de messagerie américaine WhatsApp, détenue par Meta Platforms META.O , a été complètement bloquée en Russie pour ne pas avoir respecté la législation locale, a déclaré le Kremlin jeudi, suggérant aux Russes de se tourner vers une "messagerie nationale" soutenue par l'État.

"En raison du refus de Meta de se conformer à la législation russe, une telle décision a été prise et appliquée", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a proposé aux Russes de se tourner vers MAX, la messagerie nationale de la Russie.

"MAX est une alternative accessible, une messagerie en développement, une messagerie nationale, et elle est disponible sur le marché pour les citoyens en tant qu'alternative", a déclaré M. Peskov.

Ses détracteurs affirment que MAX est un outil de surveillance . Les autorités russes le nient.

L'action contre WhatsApp, la messagerie la plus populaire en Russie, est le point culminant de six mois de pression sur l'entreprise américaine.

Elle s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large des autorités russes, en pleine guerre , visant à créer et à contrôler une infrastructure de communication "souveraine" dans laquelle les entreprises technologiques étrangères se soumettraient aux lois locales ou disparaîtraient.

Meta avait déjà été désigné comme une organisation extrémiste en Russie, et WhatsApp s'est plaint de ce qu'il a qualifié de tentative de blocage total de son service.

"Essayer d'isoler plus de 100 millions d'utilisateurs d'une communication privée et sécurisée est un pas en arrière et ne peut que conduire à moins de sécurité pour les gens en Russie", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Certains noms de domaine associés à WhatsApp ont disparu du registre national russe des noms de domaine, ce qui signifie que les appareils situés en Russie ont cessé de recevoir leurs adresses IP de l'application et ne peuvent être accédés qu'en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).

Roskomnadzor, l'autorité nationale de régulation des communications, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

RÉACTION MITIGÉE À MOSCOU

À Moscou, des militants ont brièvement accroché un cadenas de vélo aux portes de Roskomnadzor et ont placardé une affiche sur laquelle on pouvait lire: "Donnez-nous un internet non réglementé - la Russie sans Roskomnadzor."

Les réactions ont été mitigées dans la capitale russe enneigée, certaines personnes étant indifférentes, d'autres en colère.

"Franchement, je trouve cela négatif parce que c'est en partie une violation de nos droits constitutionnels, car cela limite la liberté de choix", a déclaré une femme qui a donné son nom, Anna.

Une autre, Elena, a déclaré qu'elle ne voyait pas de problème puisqu'il y avait d'autres messagers. Une femme qui a donné son nom, Alyona, a déclaré qu'elle essaierait d'utiliser WhatsApp avec un VPN aussi longtemps que possible avant de passer à MAX.

Les autorités russes, qui bloquent ou restreignent également les plateformes de médias sociaux telles que Snapchat, Facebook, Instagram et YouTube, ont fortement encouragé MAX.

Les critiques affirment que MAX pourrait être utilisé pour pister les utilisateurs. Les autorités russes le nient et affirment que MAX, qui intègre divers services liés au gouvernement, est conçu pour simplifier et améliorer la vie quotidienne des citoyens.

En août, Roskomnadzor a commencé à restreindre WhatsApp et d'autres services de messagerie, rendant les appels téléphoniques impossibles, après avoir accusé les plateformes étrangères de ne pas partager les informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme.

En décembre, elle a déclaré qu'elle prenait de nouvelles mesures pour restreindre progressivement l'application, qui est accusée de continuer à violer la loi russe et d'être une plateforme utilisée "pour organiser et mener des actes terroristes sur le territoire du pays, pour recruter leurs auteurs et pour commettre des fraudes et d'autres crimes".

Les tribunaux russes ont infligé des amendes à WhatsApp pour n'avoir pas supprimé des contenus interdits et les autorités ont déclaré que l'entreprise devait disposer d'un bureau de représentation local en Russie pour se conformer à la loi.

Depuis décembre, de nombreux Russes ne peuvent utiliser WhatsApp qu'avec un VPN et se sont tournés vers des applications de messagerie concurrentes, bien que certaines subissent des pressions de la part des autorités pour les mêmes raisons.