La Russie bloque Snapchat, selon RIA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Russie a bloqué l'accès à Snapchat, a rapporté jeudi l'agence de presse étatique RIA, citant l'autorité de régulation des communications du pays, Roskomnadzor.

Les autorités ont indiqué que l'une des raisons de l'interdiction était que Snapchat aurait été utilisé "pour organiser et mener des actes terroristes dans le pays, et pour recruter des auteurs".

Plus tôt dans la journée de jeudi, la Russie a bloqué FaceTime, l'application d'appels vidéo d'Apple AAPL.O , dans le cadre d'une campagne de répression accélérée contre les plateformes technologiques étrangères qui, selon les autorités, sont utilisées pour des activités criminelles.

Cette mesure fait suite aux restrictions imposées à YouTube de Google GOOGL.O , à WhatsApp de Meta META.O et au service de messagerie Telegram.