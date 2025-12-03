La Russie bloque l'accès à la plateforme américaine de jeux pour enfants Roblox

La Russie a bloqué l'accès à la plateforme américaine de jeux pour enfants Roblox RBLX.N , l'accusant de distribuer du matériel extrémiste et de la "propagande LGBT".

En annonçant cette mesure mercredi, l'organisme de surveillance des communications Roskomnadzor a déclaré que Roblox était "truffé de contenus inappropriés susceptibles d'avoir un impact négatif sur le développement spirituel et moral des enfants".

Roblox Corp n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Roblox, qui comptait en moyenne 151,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre de cette année, a été interdit par plusieurs pays, dont l'Iraq et la Turquie , en raison de craintes que des prédateurs n'exploitent la plateforme pour abuser d'enfants.

L'entreprise affirme sur son site web qu'elle s'engage rigoureusement à assurer la sécurité des utilisateurs, notamment au moyen d'outils d'intelligence artificielle, d'équipes de modération et d'une collaboration avec les forces de l'ordre et les experts de la sécurité des enfants.

Roskomnadzor a l'habitude de restreindre l'accès aux médias occidentaux et aux plateformes technologiques qu'il considère comme hébergeant des contenus contraires à la législation russe.

L'année dernière, l'application d'apprentissage des langues Duolingo a supprimé les références à ce que la Russie appelle les "relations sexuelles non traditionnelles" après avoir été avertie par l'organisme de surveillance de la publication de contenus LGBT.

En 2023, la Russie a qualifié d'extrémiste ce qu'elle a appelé le "mouvement LGBT international" et de terroristes ceux qui le soutiennent, ouvrant ainsi la voie à de graves poursuites pénales contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, ainsi que leurs défenseurs.

En août de cette année, la Russie a commencé à limiter certains appels sur WhatsApp, propriété de Meta Platforms

META.O , et sur Telegram, accusant les plateformes étrangères de refuser de partager des informations avec les autorités chargées de l'application de la loi dans les affaires de fraude et de terrorisme. La semaine dernière, Roskomnadzor a menacé de bloquer complètement WhatsApp.