La Russie bloque FaceTime d'Apple dans le cadre de sa lutte contre les plates-formes technologiques étrangères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un organisme de surveillance affirme que l'application est utilisée pour des activités criminelles

Les critiques affirment que l'État censure les communications privées

Restrictions précédemment imposées à YouTube, WhatsApp et Roblox

(Mises à jour avec de nouveaux éléments tout au long du texte) par Mark Trevelyan et Gleb Stolyarov

La Russie a bloqué FaceTime, l'application d'appels vidéo d'Apple AAPL.O , a déclaré jeudi l'organisme de surveillance des communications de l'État, dans le cadre d'une répression accélérée des plates-formes technologiques étrangères qui, selon les autorités, sont utilisées pour des activités criminelles.

Cette mesure fait suite aux restrictions imposées à YouTube de Google, à WhatsApp de Meta META.O et au service de messagerie Telegram.

Les détracteurs de ces mesures estiment qu'elles s'apparentent à de la censure et à un renforcement du contrôle de l'État sur les communications privées. La Russie affirme qu'il s'agit de mesures légitimes d'application de la loi. Les autorités russes ont lancé cette année une application concurrente soutenue par l'État, appelée MAX, qui, selon les critiques, pourrait être utilisée à des fins de surveillance - des allégations que les médias d'État ont rejetées comme étant fausses.

Justifiant sa décision, l'autorité de régulation des communications, Roskomnadzor, a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel: "Selon les forces de l'ordre, FaceTime est utilisé pour organiser et mener des attaques terroristes dans le pays, recruter des auteurs et commettre des fraudes et d'autres crimes à l'encontre des citoyens russes."

L'organisme de surveillance n'a pas cité de preuves à l'appui de ces allégations.

Les représentants d'Apple n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le blocage de FaceTime, une application qui permet aux utilisateurs de passer gratuitement des appels vidéo et audio via le Wi-Fi ou les données cellulaires.

Les habitants de Moscou qui ont essayé FaceTime jeudi ont vu un message à l'écran indiquant "User unavailable" (utilisateur indisponible). L'une d'entre elles a déclaré qu'un ami qu'elle avait essayé de contacter avait vu l'appel entrant mais n'avait pas pu se connecter.

Ces derniers mois, Roskomnadzor a intensifié les mesures visant à bloquer l'accès aux médias occidentaux et aux plateformes technologiques qui, selon lui, hébergent des contenus contraires à la législation russe.

En août, la Russie a commencé à limiter certains appels sur WhatsApp et Telegram, les accusant de refuser de partager des informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme. La semaine dernière, Roskomnadzor a menacé de bloquer complètement WhatsApp .

Mercredi, Roskomnadzor a bloqué l'accès à la plateforme américaine de jeux pour enfants Roblox RBLX.N , l'accusant de distribuer du matériel extrémiste et de la "propagande LGBT". Roblox a déclaré qu'il respectait les lois des pays dans lesquels il opérait et qu'il s'engageait à assurer la sécurité de ses utilisateurs.