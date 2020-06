Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie autorise des voyages à l'étranger, Moscou lève le confinement Reuters • 08/06/2020 à 13:31









MOSCOU, 8 juin (Reuters) - Les ressortissants russes travaillant, effectuant des études ou ayant de la famille à l'étranger sont de nouveau autorisés à se rendre dans d'autres pays, a annoncé lundi le Premier ministre russe Mikhail Michoustine. La Russie avait fermé ses frontières et suspendu tous les vols internationaux le 30 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. "Un décret gouvernemental a été signé qui donnera aux ressortissants russes la possibilité de quitter le pays afin de s'occuper de proches malades vivant dans d'autres pays, cela concernera aussi ceux qui travaillent et font des études", a précisé Michoustine lors d'une réunion retransmise à la télévision. Les patients ayant besoin de se faire soigner à l'étranger auront également la permission de voyager. Parallèlement, les restrictions mises en place à Moscou pour lutter contre le coronavirus - quarantaine volontaire, passe numérique, heures de promenade réglementées - seront levées à partir de mardi dans la capitale russe, a annoncé la municipalité, citée lundi par l'agence Tass. Les terrasses de cafés de la ville, ainsi que les musées, rouvriront le 16 juin, a précisé le maire Sergueï Sobianine. Les restaurants et salles de sport seront accessibles à partir du 23 juin. (Maxim Rodionov, version française Jean-Stéphane Brosse)

