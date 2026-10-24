La Russie affirme qu'une attaque de drone a endommagé des installations industrielles à Togliatti

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Plusieurs installations industrielles ont été endommagées lors d'une attaque de drones contre la ville russe de Togliatti, a déclaré le maire Ilya Sukhikh sur Telegram.

Togliatti abrite le plus grand constructeur automobile russe, Avtovaz, ainsi que Togliattiazot, un important producteur d'ammoniac.

M. Sukhikh a indiqué que, selon les premiers rapports, il n'y avait ni mort ni blessé. Il n'a pas précisé quelles installations avaient été endommagées.