La roupie srilankaise se déprécie après la réduction des taux de la Banque centrale du Sri Lanka

(AOF) - Vers 17h, sur le marché des changes, la roupie srilankaise recule de 1% à 0,0030 euro. Ce repli fait suite à la réduction des taux directeurs de 200 points de base par le Conseil monétaire de la Banque centrale du Sri Lanka. Il a pris cette décision après une analyse de la situation économique actuelle (processus de désinflation plus rapide que prévu, faibles anticipations d'inflation dans l'économie intérieure) dans le but de stabiliser l'inflation à moyen terme à un chiffre, tout en atténuant les pressions sur les marchés financiers.

Avec cette réduction des taux directeurs de 200 points de base, le Conseil monétaire de la banque centrale du Sri Lanka s'attend à ce que les taux d'intérêt du marché, en particulier les taux des prêts, s'ajusteront à la baisse de manière adéquate et rapide.

" Par conséquent, le secteur bancaire et financier est invité à transmettre les avantages de cet assouplissement important de la politique monétaire par la Banque centrale aux particuliers et aux entreprises, soutenant ainsi l'activité économique pour rebondir dans la période à venir ", explique la Banque centrale du Sri Lanka.