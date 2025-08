La roupie indienne résiste aux tensions avec les États-Unis et l'Union européenne

(AOF) - La roupie indienne fait de la résistance face au dollar avec un repli de seulement 0,07% faisant ressortir la parité d’une roupie contre 0,0114 dollar américain. La devise du pays aurait pu reculer nettement plus avec les tensions entre l’Inde d’un côté et les États-Unis et l’Union européenne de l’autre. Ces derniers accusent l'Inde d'importer du pétrole russe et l'Inde se défend en indiquant qu'elle a commencé à importer de l'or noir en provenance de Russie, après le déclenchement du conflit avec l'Ukraine et parce que les approvisionnements traditionnels avaient été détournés vers l'Europe.

L'Inde ajoute qu'elle prendra les mesures nécessaires pour préserver ses intérêts nationaux et sa sécurité économique.

Le président américain Donald Trump a menacé hier, sur son réseau social Truth, d'augmenter " significativement " la surtaxe de 25% sur les produits en provenance d'Inde, pays auquel il reproche d'acheter de " grandes quantités de pétrole russe". " Elle revend ensuite une grande partie de ce pétrole sur le marché pour réaliser d'importants profits ", atteste le locataire de la Maison Blanche.