"La Riksbank doit également tenir compte de l'action de la BCE" (DNB AM)

(AOF) - "Comme largement attendu, la Riksbank a annoncé ce mardi une baisse du taux directeur de 25 points de base, à 3,50 %", introduit Ulf Andersson, chef économiste au sein de DNB Suède. Il poursuit au sujet de la Banque centrale suédoise. Celle-ci "semble confiante quant à l'évolution de l'inflation tout en reconnaissant la faible activité de l'économie". C'est pourquoi "elle envisage encore deux, voire trois baisses supplémentaires cette année".

Pour le moment, DNB Suède maintient sa prévision de deux autres réductions cette année et d'une en mars l'année prochaine, atteignant finalement un taux directeur de 2,75%.

"L'inflation a continué de baisser et les perspectives d'une inflation conforme à l'objectif sont bonnes. Les anticipations d'inflation à long terme témoignent d'une grande confiance dans l'objectif et les augmentations de salaires sont modérées. De plus, de nouvelles informations recueillies depuis la publication du rapport sur la politique monétaire en juin indiquent que les perspectives de croissance en Suède et à l'étranger sont un peu plus faibles que dans les prévisions les plus récentes", précise Ulf Andersson.

Il conclut : "la Riksbank doit également tenir compte de l'action de la BCE. L'inflation des services et l'évolution des salaires dans la zone euro continuent d'être problématiques. Cela pourrait limiter la possibilité pour la BCE d'assouplir sa politique monétaire. Selon nous, une anticipation de plus de 25 points de base par rapport à la BCE ne sera pas sans poser de problèmes à la Riksbank, car cela risquerait d'ébranler encore davantage la confiance dans la couronne".