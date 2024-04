"En résumé, nous n'attendons pas d'annonce surprise. En effet, il existe un large consensus parmi les membres de la BCE sur le fait que le mois de juin est une date clé pour la première baisse des taux. Cette réunion devrait donc avoir un impact limité sur les marchés financiers, mais elle devrait tout de même pousser les taux d'intérêt européens et l'euro à la baisse, en raison d'une probabilité renforcée de voir le cycle de baisse de taux commencer enfin", conclut François Rimeu.

(AOF) - François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, estime que la BCE, qui doit se réunir ce jeudi, devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés. L'analyste se montre néanmoins optimiste quant à une probable baisse des taux d'intérêt en juin. "Christine Lagarde devrait annoncer par avance que la BCE réduira probablement ses taux d'intérêt en juin, de 25 points de base, compte tenu de sa plus grande confiance dans la réalisation de l'objectif d'inflation de 2 %", souligne-t-il.

"La réunion de la BCE devrait avoir un impact limité sur les marchés financiers" (La Française AM)

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.