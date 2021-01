La responsable EMEA de BlackRock rejoint un conseil sur l'activité économique de Boris Johnson

(NEWSManagers.com) - Le premier ministre britannique Boris Johnson a mis sur pied le Build Back Better Council, un conseil de 30 membres portant sur l'activité économique du Royaume-Uni. Ce conseil, co-présidé par Johnson et le chancelier britannique Rishi Sunak, travaillera avec le gouvernement pour " débloquer l'investissement, accélérer la création d'emplois, promouvoir le Global Britain et faire passer au niveau supérieur l'ensemble du Royaume-Uni" selon un communiqué. Son premier objectif sera de définir les pistes de relance économique du pays suite à l'impact de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Les 30 membres sont issus de différents secteurs dont la grande distribution, la finance, l'hôtellerie, la science et les technologies. Côté finance, y figurent notamment Rachel Lord, patronne de la société de gestion BlackRock pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et membre du comité exécutif international de la firme; Mark Tucker, président non-exécutif du groupe HSBC ainsi que Nigel Wilson, directeur général de Legal & General. Le conseil se réunira chaque trimestre et chaque membre est nommé pour une période de 12 mois.