La responsable du matériel d'OpenAI démissionne après l'accord conclu avec le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la description du poste de Mme Kalinowski dans le titre et le premier paragraphe: il s'agit de matériel et non de robotique.) par Karen Brettell

Caitlin Kalinowski, qui supervisait le matériel chez OpenAI , a annoncé sa démission samedi, citant des préoccupations concernant l'accord de l'entreprise avec le ministère de la Défense.

Dans un message publié sur les médias sociaux, Mme Kalinowski a écrit qu'OpenAI n'avait pas pris suffisamment de temps avant d'accepter de déployer ses modèles d'IA sur les réseaux cloud classifiés du Pentagone.

"L'IA a un rôle important à jouer dans la sécurité nationale", a posté Mme Kalinowski. "Mais la surveillance des Américains sans contrôle judiciaire et l'autonomie létale sans autorisation humaine sont des lignes qui méritaient plus de délibérations qu'elles n'en ont eu."

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement Kalinowski pour un commentaire, mais elle a écrit sur X que bien qu'elle ait un "profond respect" pour le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et l'équipe, la société a annoncé l'accord avec le Pentagone "sans que les garde-fous ne soient définis", a-t-elle posté.

"Il s'agit avant tout d'une question de gouvernance", a écrit Mme Kalinowski dans un message ultérieur. "Ces questions sont trop importantes pour que les accords ou les annonces soient précipités."

OpenAI a déclaré le lendemain de la conclusion de l'accord qu'il comprenait des garanties supplémentaires pour protéger ses cas d'utilisation. Samedi, l'entreprise a réaffirmé que ses "lignes rouges" excluaient l'utilisation de sa technologie pour la surveillance domestique ou les armes autonomes.

"Nous reconnaissons que les gens ont des opinions bien arrêtées sur ces questions et nous continuerons à discuter avec nos employés, les gouvernements, la société civile et les communautés du monde entier", a déclaré l'entreprise dans un communiqué transmis à Reuters.

Kalinowski a rejoint OpenAI en 2024 après avoir dirigé le développement du matériel de réalité augmentée chez Meta Platforms META.O .