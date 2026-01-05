La responsable des affaires publiques de Novo Nordisk aux États-Unis quitte l'entreprise, selon une note de service

Départ de Jennifer Duck, responsable des affaires publiques aux États-Unis

Suite à une restructuration majeure menée par le directeur général Mike Doustdar

Novo s'efforce d'améliorer ses performances sur le marché clé des États-Unis

(Ajout du commentaire de Novo au paragraphe 8, des actions au paragraphe 11) par Maggie Fick et Dan Levine

La responsable des affaires publiques aux Etats-Unis du fabricant danois de médicaments contre l'obésité Novo Nordisk NOVOb.CO a quitté l'entreprise, selon une note interne consultée par Reuters, à un moment où l'entreprise se bat pour redresser la barre sur son marché le plus important.

L'entreprise, comme d'autres fabricants de médicaments, est confrontée à la pression du président américain Donald Trump sur les prix des médicaments et tente de regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N sur le marché lucratif et concurrentiel de l'amaigrissement.

Le départ de Jennifer Duck, responsable des affaires publiques aux États-Unis, n'avait pas été annoncé auparavant. Il fait suite à une restructuration mondiale majeure sous la direction de Mike Doustdar, qui prévoit la suppression de 9 000 emplois dans les différents services et régions. Selon une source, la note a été envoyée au personnel à la fin de la semaine dernière.

Le remaniement général a ouvert la voie à de nouvelles embauches, comme celle de Greg Miley, vétéran de l'industrie pharmaceutique américaine, , en novembre, en tant que nouveau directeur mondial des affaires générales de Novo.

La note précise que Jennifer Duck, qui était auparavant conseiller principal auprès d'éminents sénateurs démocrates américains, "a pris la décision personnelle de quitter Novo Nordisk et de poursuivre d'autres opportunités en dehors de l'organisation".

Le mémo ajoute que Chris Pernie prendra la direction de l'équipe des affaires publiques américaines à titre intérimaire, avec effet immédiat. Le profil LinkedIn de Pernie indique qu'il est directeur exécutif des affaires gouvernementales chez Novo.

Jennifer Duck a dirigé les affaires publiques de Novo aux États-Unis pendant plus de six ans et a travaillé sur des initiatives très médiatisées, notamment deux affaires impliquant le comité HELP du Sénat américain et deux processus de "prix maximum équitable" dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), selon la note de service.

Novo a confirmé le départ de Jennifer Duck dans un courriel adressé à Reuters. La société a indiqué que son dernier jour était vendredi.

Jennifer Duck n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Novo, qui a perdu du terrain par rapport à Lilly au cours de l'année écoulée et a vu la croissance de ses ventes ralentir, a fait l'objet d'un examen minutieux aux États-Unis en ce qui concerne le prix et l'accès à ses médicaments vedettes contre l'obésité et le diabète. Elle a lancé , une nouvelle forme de pilule de Wegovy, lundi.

Les actions de Novo étaient en hausse de 3,5 % vers 1530 GMT.

Le directeur général Doustdar tente de restaurer la confiance des investisseurs en recentrant les objectifs de Novo, après une année difficile au cours de laquelle l'entreprise a émis de nombreux avertissements sur ses bénéfices et a vu la valeur de ses actions diminuer de près de moitié.