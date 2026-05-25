La responsable de Target India indique que l'enseigne évalue le coût des outils d'IA dans le cadre du passage à une tarification à l'utilisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Haripriya Suresh et Aishwarya Venugopal

La responsable de Target India a déclaré lundi que le passage à une tarification de l'IA basée sur l'utilisation poussait le distributeur américain TGT.N à examiner de plus près la mise à disposition d'outils coûteux pour ses employés.

Les entreprises d'IA telles qu'Anthropic et OpenAI s'orientent de plus en plus vers une tarification par jetons qui facture les clients en fonction de leur utilisation, plutôt que vers un service par abonnement, ce qui reflète une réorientation plus large de l'économie de l'IA et augmente les coûts pour les entreprises.

“Cela nous oblige à réévaluer notre stratégie”, a déclaré à Reuters Andrea Zimmerman, présidente de Target en Inde, ajoutant que la taille et l'envergure du distributeur l'obligent à trouver un équilibre entre les besoins et les demandes des employés.

Cependant, Mme Zimmerman a indiqué que des “investissements importants” étaient réalisés pour s’assurer que les équipes disposent des outils adéquats pour accomplir leur travail.

“La tarification de l’IA fait l’objet d’un débat technique au plus haut niveau, tant au sein de nos forums d’architecture que de nos forums de direction dans le domaine technologique”, a-t-elle déclaré.

Le centre mondial de Target en Inde couvre des secteurs tels que le merchandising, le numérique, les magasins et la chaîne d'approvisionnement, et emploie environ 5.600 personnes. Environ 40 % des effectifs techniques de Target, dont le siège est à Minneapolis, sont basés à Bangalore.

En Inde, l’entreprise envisage d’augmenter ses investissements dans ses équipes d’analyse afin de transformer plus rapidement les volumes croissants de données en informations exploitables.

“Nous nous efforçons de nous adapter très rapidement lorsque nous constatons que la demande ou le sentiment des consommateurs commencent à évoluer”, a déclaré Mme Zimmerman.

Le distributeur, dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards de dollars, a connu des difficultés avec trois années consécutives de baisse de ses revenus, les consommateurs soucieux de leurs dépenses s'étant tournés vers des alternatives moins chères.

Sous la houlette de son nouveau directeur général, Michael Fiddelke, l'entreprise prévoit d'investir 2 milliards de dollars supplémentaires cette année dans de nouveaux magasins, des rénovations et des initiatives en matière d'IA.

“L'IA est amusante, passionnante et intéressante à envisager”, a déclaré Mme Zimmerman. “Le changement ne sera pas immédiat, et il n'est certainement pas gratuit.”