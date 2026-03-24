La responsable de la concurrence de l'UE rencontre les directeurs généraux de Google, Meta, OpenAI et Amazon dans le cadre de l'examen minutieux de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

La responsable de la concurrence de l'UE, Teresa Ribera, qui s'est inquiétée de l'extension de la domination des Big Tech à l'intelligence artificielle, rencontrera mardi les directeurs généraux d'Alphabet GOOGL.O , de Meta Platforms META.O et d'OpenAI, selon un point de l'ordre du jour de la Commission européenne.

Ces rencontres inédites avec Sundar Pichai, Mark Zuckerberg et Sam Altman à San Francisco s'inscrivent dans le cadre du voyage d'une semaine de Mme Ribera aux États-Unis, où elle doit s'exprimer vendredi lors d'une conférence de l'American Bar Association. Elle rencontrera également le directeur général d'Amazon

AMZN.O , Andy Jassy, mercredi.

Mme Ribera, qui a lancé plusieurs enquêtes sur les pratiques commerciales de Google et de Meta, a déclaré ce mois-ci qu'elle examinait l'ensemble de la pile d'IA, y compris les chatbots d'IA, les données utilisées pour les former et l'infrastructure informatique en nuage.

La Commission européenne, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'UE, a déclaré que des risques émergeaient du fait que les entreprises dominantes privilégiaient leurs services d'IA sur leurs propres plates-formes afin d'exclure leurs rivaux.

Les géants de la technologie, dont OpenAI, Nvidia, Meta et Google, ont investi des milliards dans l'infrastructure de l'IA pour répondre à une demande en plein essor.