 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La responsable de la concurrence de l'UE rencontre les directeurs généraux de Google, Meta, OpenAI et Amazon dans le cadre de l'examen minutieux de l'IA
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 17:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

La responsable de la concurrence de l'UE, Teresa Ribera, qui s'est inquiétée de l'extension de la domination des Big Tech à l'intelligence artificielle, rencontrera mardi les directeurs généraux d'Alphabet GOOGL.O , de Meta Platforms META.O et d'OpenAI, selon un point de l'ordre du jour de la Commission européenne.

Ces rencontres inédites avec Sundar Pichai, Mark Zuckerberg et Sam Altman à San Francisco s'inscrivent dans le cadre du voyage d'une semaine de Mme Ribera aux États-Unis, où elle doit s'exprimer vendredi lors d'une conférence de l'American Bar Association. Elle rencontrera également le directeur général d'Amazon

AMZN.O , Andy Jassy, mercredi.

Mme Ribera, qui a lancé plusieurs enquêtes sur les pratiques commerciales de Google et de Meta, a déclaré ce mois-ci qu'elle examinait l'ensemble de la pile d'IA, y compris les chatbots d'IA, les données utilisées pour les former et l'infrastructure informatique en nuage.

La Commission européenne, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'UE, a déclaré que des risques émergeaient du fait que les entreprises dominantes privilégiaient leurs services d'IA sur leurs propres plates-formes afin d'exclure leurs rivaux.

Les géants de la technologie, dont OpenAI, Nvidia, Meta et Google, ont investi des milliards dans l'infrastructure de l'IA pour répondre à une demande en plein essor.

Valeurs associées

ALPHABET-A
292,3800 USD NASDAQ -3,20%
AMAZON.COM
207,1500 USD NASDAQ -1,42%
META PLATFORMS
592,6601 USD NASDAQ -1,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank