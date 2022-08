La Réserve fédérale américaine relève ses taux, les Etats-Unis en récession technique… ce qu’il faut retenir des dernières actualités sur les marchés financiers

L'hebdo des marchés d'Amundi

Augmentation des taux de la Reserve fédérale américaine, publication du PIB des Etats-Unis pour le deuxième trimestre, bonnes performances des marchés d'actions américaines… retrouvez l'Hebdo des Marchés d'Amundi

Publication du PIB au titre du 2ème trimestre : les États-Unis en récession technique.

L'affaiblissement de la demande et l'évolution du marché du travail pèsent de plus en plus sur les perspectives.

Le PIB américain s'est à nouveau contracté au deuxième trimestre de 0,9 % en variation trimestrielle (après une contraction de 1,6 % au premier trimestre), ce qui est synonyme de « récession technique ». La croissance du PIB a fortement décéléré, passant de 3,5 % à 1,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre, ce qui est déjà inférieur au potentiel. La volatilité n'a pas été très différente de ce que nous avions connu jusqu'ici (cette fois, les stocks ont fortement pesé sur la croissance du PIB, à hauteur de 2 % environ).

En revanche, la décélération de la croissance intérieure a été inhabituelle :

• la consommation a ralenti de manière visible, avec un déplacement de la consommation de biens vers la consommation de services

• les investissements non résidentiels ont également enregistré un ralentissement perceptible (du fait d'une légère contraction des investissements en équipements et de la poursuite du recul des investissements en structures), tandis que les investissements en propriété intellectuelle ont continué à progresser à un rythme soutenu

• l'investissement résidentiel s'est contracté et devrait continuer à s'affaiblir compte tenu de sa sensibilité aux taux d'intérêt.

La croissance du PIB a été inférieure au potentiel au deuxième trimestre. Il est essentiel de noter que, pour l'heure, la forte décélération ne peut être entièrement attribuée au resserrement de la politique monétaire de la Fed, dont l'impact ne se ressent qu'avec un décalage. Elle résulte principalement d'autres facteurs affectant les consommateurs américains (par exemple, le « précipice budgétaire post-pandémie ») et de l'impact de l'inflation sur les revenus réels. Nous n'avons peut-être pas encore observé l'effet de richesse susceptible de se produire et, même si l'inflation pourrait déjà avoir culminé, elle restera bien au-dessus de l'objectif de la Fed au cours des prochains trimestres. Les données relatives au marché du travail semblent encore résilientes, ce qui augure d'une consommation positive, même si elle est faible. Quoi qu'il en soit, les perspectives de la demande intérieure, et notamment des investissements, vont s'assombrir à mesure que l'impact des hausses de taux de la Fed commencera à se faire sentir.



Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.