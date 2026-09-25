La Réserve fédérale américaine prévoit de relever les seuils de surveillance bancaire, selon certaines sources

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* La Fed pourrait proposer des seuils réindexés dans le courant de l'année, selon trois sources

* Ce projet pourrait faire passer le seuil de 700 milliards de dollars à environ 960 milliards de dollars, selon ces sources

* Ces changements pourraient favoriser la consolidation des banques de taille moyenne, selon quatre sources

par Nupur Anand, Pete Schroeder et Saeed Azhar

La Réserve fédérale américaine travaille actuellement sur un projet visant à relever les seuils d’actifs à partir desquels les grandes banques sont soumises à une surveillance plus stricte, ont déclaré quatre personnes proches du dossier. Cela permettrait à certains établissements de crédit d’échapper à des contraintes réglementaires supplémentaires coûteuses et pourrait favoriser la consolidation du secteur.

La banque centrale devrait bientôt proposer de réindexer les seuils à partir desquels les banques sont soumises à des tests de résistance ("stress tests") portant sur leur bilan , leur liquidité, leurs fonds propres et d’autres règles plus strictes, afin de tenir compte de l’inflation et de la croissance économique, ont indiqué ces sources. Trois d’entre elles ont déclaré s’attendre à ce que la Fed propose ces modifications dans le courant de l’année.

Les règles actuelles imposent des exigences plus strictes lorsqu’une banque atteint 100 milliards de dollars d’actifs, avec un renforcement à 250 milliards, puis à 700 milliards. Les établissements de crédit affirment que ces seuils, fixés en 2019, n’ont pas suivi le rythme de l’économie, soumettant les banques à une surveillance de plus en plus stricte qui dépasse les risques qu’elles présentent.

Les banques indiquent que franchir le seuil des 100 milliards de dollars nécessite généralement des investissements importants en personnel chargé de la conformité, en systèmes de gestion des risques, en capacités de tests de résistance ("stress tests") et en infrastructure de reporting réglementaire, pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars par an.

La Fed prévoit de réajuster le seuil le plus élevé pour le rapprocher de 1.000 milliards de dollars, et certaines des exigences déclenchées par le seuil inférieur pour les rapprocher de 150 milliards de dollars, ont déclaré ces personnes, qui ont souhaité rester anonymes car elles abordaient des questions réglementaires sensibles.

Parmi les banques qui devraient en bénéficier figurent U.S. Bancorp USB.N , Capital One COF.N , PNC Financial PNC.N et Truist TFC.N , qui sont les plus proches du seuil des 700 milliards de dollars, ce qui leur donnera davantage de marge de manœuvre pour se développer sans être soumises à certaines des mesures de surveillance les plus strictes de la Fed, notamment certains aspects des nouvelles règles sur les fonds propres et les obligations de déclaration quotidienne aux autorités de surveillance.

Western Alliance WAL.N , Zions ZION.O et plusieurs autres pourraient quant à elles dépasser les 100 milliards de dollars sans être soumises à l’ensemble des exigences actuellement imposées aux prêteurs de cette catégorie. Pinnacle Financial Partners PNFP.N et un ou deux autres prêteurs dont les actifs se situent entre 100 et 150 milliards de dollars pourraient même être exemptés de certaines exigences.

Un porte-parole de la Fed a refusé de commenter. En janvier, la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, avait déclaré que la banque centrale envisagerait de réajuster les seuils et avait suggéré d’utiliser le PIB nominal, mais la Fed ne s’est pas exprimée depuis lors.

"L’économie américaine a connu une croissance significative au cours des sept dernières années, et il est logique de mettre en place des règles pour toutes les banques qui aideront les consommateurs et les petites entreprises grâce à une capacité de crédit bancaire accrue et à une concurrence renforcée", a déclaré un porte-parole d’U.S. Bancorp.

Les autres banques ont soit refusé de s’exprimer, soit n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

CES CHANGEMENTS POURRAIENT STIMULER LES OPÉRATIONS DE FUSION ET D'ACQUISITION PARMI LES BANQUES DE TAILLE MOYENNE

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de l’administration du président américain Donald Trump visant à réformer la surveillance bancaire qui, selon les responsables, freine les prêts et l’économie . Mme Bowman procède également à une refonte des règles en matière de fonds propres ainsi que d’autres aspects du régime de surveillance de la Fed .

Ces changements pourraient entraîner une vague de regroupements parmi les prêteurs de taille moyenne qui se sont jusqu’à présent abstenus de toute opération par crainte de franchir les seuils fixés, ont indiqué ces sources.

Selon S&P Global Market Intelligence, les banques dont les actifs se situent entre 50 et 700 milliards de dollars n’ont annoncé que 33 acquisitions de banques et d’établissements d’épargne au cours de la dernière décennie, dont seulement sept l’année dernière, parmi lesquelles l’acquisition de Comerica par Fifth Third pour 10,9 milliards de dollars .

"Nous nous attendons à ce que cela débloque l’activité de fusions-acquisitions parmi les banques de taille moyenne et régionales qui étaient restées en attente", a déclaré James Stevens, associé du cabinet d’avocats Troutman Pepper Locke, ajoutant que les conseils d’administration des banques seraient en mesure d’évaluer les opérations sur la base de leur mérite "plutôt que sur des calculs réglementaires".

Un dirigeant du secteur bancaire a déclaré que le relèvement du seuil à 700 milliards de dollars permettrait aux grands prêteurs de concurrencer plus efficacement les quatre plus grandes banques de détail du pays.

Les détracteurs de la consolidation bancaire affirment qu’elle nuit aux consommateurs en réduisant la concurrence et l’offre de services, tout en augmentant les risques systémiques.

LES BANQUES AFFIRMENT DEPUIS LONGTEMPS QUE CES SEUILS SONT ARBITRAIRES

À la suite de la crise financière américaine, la loi Dodd-Frank de 2010 a fixé des seuils de surveillance, que le Congrès a assouplis en 2018 . Cette loi impose certaines exigences que seul le Congrès peut modifier, notamment des tests de résistance ("stress tests") pour les banques de la tranche des 100 milliards de dollars et des "normes prudentielles renforcées" pour celles dépassant les 250 milliards de dollars.

Mais la loi a également conféré à la Fed un large pouvoir discrétionnaire, et la banque centrale a imposé des exigences supplémentaires en matière de planification des fonds propres, de liquidité et de reporting pour la catégorie des 100 milliards de dollars. Elle a également créé la catégorie des 700 milliards de dollars afin d’assurer une surveillance suffisante des grandes banques non considérées comme des banques d’importance systémique mondiale, lesquelles sont soumises à un régime distinct.

Les banques affirment depuis longtemps que ces seuils sont arbitraires et peuvent fausser les décisions commerciales en incitant les banques à rester en dessous.

Une réindexation sur la base du PIB nominal tiendrait compte de l’inflation et de la croissance économique. Elle pourrait porter le seuil le plus élevé à environ 960 milliards de dollars et le seuil inférieur pour les exigences supplémentaires de la Fed à environ 150 milliards de dollars.

Les démocrates affirment que le Congrès a déjà édulcoré les règles en 2018 et que les seuils d’actifs, bien qu’imparfaits, constituent un moyen simple de calibrer les exigences.