La Réserve fédérale américaine maintient sa position

COINSHARES

La réunion de juin du Comité fédéral de l'open market (FOMC) s'est conclue avec succès, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, étant parvenu à maintenir le calme sur les marchés et à éviter toute surprise.

La Fed a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés pour la quatrième fois consécutive, soulignant ainsi sa position prudente face aux incertitudes économiques et géopolitiques persistantes. Powell a insisté sur la nécessité de « maintenir la position actuelle et d'en apprendre davantage », indiquant l'intention de la Fed d'attendre des signaux plus clairs sur l'évolution des tarifs douaniers, de l'inflation et du comportement des consommateurs dans les mois à venir.

L'un des points clés abordés lors de la conférence de presse post-réunion a été les divisions internes au sein du comité, comme en témoignent les projections économiques. Un désaccord significatif persiste quant à la trajectoire de politique monétaire appropriée, alimenté par des prévisions économiques divergentes et des interprétations variées des risques inflationnistes. La mise à jour du résumé des projections économiques (SEP) ne prévoit qu'une seule baisse de taux en 2025, illustrant les débats en cours sur la manière de traiter l'inflation liée aux droits de douane, soit comme un phénomène transitoire ou par une réponse plus ferme.

Malgré des signes d'essoufflement économique, Powell a maintenu un ton relativement optimiste, en particulier sur le marché du travail. Il a reconnu les risques liés à l'immobilier et au moral des consommateurs, mais a souligné que la création d'emplois reste solide, la croissance des salaires est saine et le taux de chômage se maintient à un niveau gérable de 4,2 %. La Fed reste vigilante face à une possible détérioration, mais ne juge pas nécessaire d'agir de manière préventive pour le moment.

Un autre sujet ayant suscité l'attention des marchés concerne l'évolution réglementaire du ratio de levier complémentaire (SLR). Powell en a minimisé les conséquences immédiates, suggérant qu'un éventuel assouplissement serait marginal et peu susceptible de modifier de manière significative le comportement des banques ou la capacité d'absorption du marché des bons du Trésor.

Données économiques et comportement des consommateurs

Le rapport mensuel sur la consommation publié le 18 juin a affiché sa plus faible performance depuis 2023, avec des baisses notables dans les services alimentaires et les boissons, souvent utilisés comme indicateur de la consommation de services, ce qui soulève des inquiétudes quant aux tendances plus larges de la consommation. Le commerce en ligne a montré une certaine résilience, mais cette performance semble plutôt liée à des promotions et rabais qu'à une véritable hausse de la demande. Néanmoins, les données du groupe de contrôle et la tendance sur trois mois ont présenté un tableau plus stable, expliquant la réaction modérée des marchés.

La prudence gagne du terrain alors que les signes de retrait des consommateurs dans les services discrétionnaires s'accumulent, en ligne avec les faiblesses récentes observées sur le marché du travail et l'indice de l'inflation. La Fed suit de près ces évolutions mais reste dans une posture attentiste, réticente à ajuster sa politique sans preuves plus solides d'un affaiblissement systémique.

Contexte mondial : pétrole, Iran et développements cryptos

Les tensions avec l'Iran, exacerbées par la rhétorique de l'administration Trump, ont provoqué des inquiétudes sur les marchés à risque et entraîné une correction à court terme du bitcoin . Sur les marchés de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié des perspectives baissières, prévoyant un ralentissement de la demande pétrolière en raison de vents contraires économiques, de l'essor des véhicules électriques et d'une croissance modeste dans les pays non membres de l'OCDE. En parallèle, la dynamique de production de l'OPEP+ et les potentiels excédents d'approvisionnement jusqu'en 2026 pourraient continuer à peser sur les prix du pétrole.

Du côté des cryptoactifs, un vote bipartisan du Sénat a permis l'adoption d'un projet de loi soutenu par Trump sur les stablecoins, ces cryptomonnaies indexées sur des devises. Ce texte législatif impose à leurs émetteurs de détenir des réserves en dollars à parité 1:1, offrant ainsi une plus grande clarté réglementaire et pouvant accélérer l'adoption par le grand public. Il revient désormais à la Chambre des représentants de décider d'en faire une loi autonome ou de l'intégrer dans un cadre réglementaire plus large pour les crypto-actifs. Les débats se poursuivent sur les protections des consommateurs, les risques systémiques et les liens politiques de Trump avec le secteur.

Résilience de l'investissement dans les actifs numériques

Malgré les vents contraires macroéconomiques et géopolitiques, le paysage de l'investissement crypto, en particulier pour Bitcoin et ethereum , a fait preuve d'une résilience notable.

COINSHARES

Rien que cette semaine, les deux actifs ont enregistré des flux positifs continus : 129 millions de dollars pour Ethereum et plus de 1 milliard de dollars pour Bitcoin, témoignant de la confiance persistante des investisseurs dans la viabilité à long terme des actifs numériques, même en période d'incertitude.

Les ETN cryptos sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Ce contenu ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.