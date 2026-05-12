La République du Congo lance un programme de rachat de dette de 575 millions de dollars dans le cadre de ses démarches pour obtenir le soutien du FMI

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* Les nouvelles obligations destinées à financer le rachat devraient avoir une durée de vie moyenne pondérée de 8 ans

* Des représentants du FMI se rendront prochainement au Congo pour discuter des réformes économiques

* Le Congo est noté CCC+ par S&P et Fitch

(Ajoute des détails sur la nouvelle émission obligataire et le contexte concernant le FMI tout au long du texte) par Colleen Goko

La République du Congo a annoncé mardi un plan visant à racheter un peu plus de 575 millions de dollars de ses obligations arrivant à échéance en 2032, dans le but de réduire ses coûts d'emprunt dans le cadre d'un effort continu pour obtenir un nouveau programme de soutien du Fonds monétaire international.

Le gouvernement propose une prime de 1.040 dollars pour chaque tranche de 1.000 dollars du principal de l'obligation, majorée des intérêts courus. Ces obligations ont été émises en 2022 avec un taux d'intérêt de 9,875% et ont fait l'objet d'une réouverture en décembre 2025.

Le plan devrait être financé par l'émission de nouvelles obligations libellées en dollars , dont la durée de vie moyenne pondérée devrait être de huit ans. Le prixet les conditions définitives seront fixés après l'expiration de l'offre de rachat , le 19 mai.

Si le rachat laisse moins de 25% des obligations 2032 en circulation, le gouvernement a l'intention de racheter le solde à 100% du principal, majoré des intérêts courus, a-t-il ajouté.

Le règlement devrait avoir lieu vers le 26 mai ou plus tard, en fonction du calendrier de la vente des nouvelles obligations.

Cette initiative du Congo intervient alors que des discussions sont en cours avec le FMI concernant un éventuel nouveau programme de soutien. Le FMI a récemment qualifié les perspectives économiques de ce pays africain de "fragiles" en raison d'investissements limités et de problèmes d'approvisionnement en énergie. Des représentants du FMI devraient se rendre prochainement dans le pays pour discuter de ses plans de réforme économique .

Citigroup agit en tant que gestionnaire de l'offre et est le seul teneur de livre pour la nouvelle émission prévue.

La République est notée CCC+ par S&P et Fitch, mais Caa2 par Moody's , soit un cran en dessous . Lestrois agences ontune perspective "stable" sur leurs notations.