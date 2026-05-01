La reprise des ventes de Tesla s'est poursuivie sur plusieurs marchés européens en avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nick Carey

Les immatriculations de voitures Tesla TSLA.O ont continué de rebondir en France, au Danemark et aux Pays-Bas en avril, mais des concurrents chinois en pleine expansion, tels que BYD 002594.SZ , ont continué de grignoter les parts de marché du constructeur américain de véhicules électriques.

Les ventes de Tesla ont fortement rebondi en Europe cette année après deux baisses annuelles consécutives, dont une chute de près de 27 % en 2025.

Les ventes du constructeur de véhicules électriques ont augmenté de près de 45 % à travers l'Europe au premier trimestre. L'intérêt pour les véhicules électriques neufs et d'occasion a bondi sur tout le continent depuis le début de la guerre en Iran le 28 février, qui a fait grimper les prix des carburants.

La société dirigée par Elon Musk a également bénéficié d'un coup de pouce en Europe le mois dernier après qu'un régulateur néerlandais a approuvé l'utilisation de son logiciel d'aide à la conduite . Le régulateur, l'autorité automobile RDW, a informé la Commission européenne de son intention de demander une homologation à l'échelle de l'Union européenne pour ce logiciel, que Tesla commercialise via un abonnement mensuel.

Les immatriculations de Tesla, indicateur des ventes, ont bondi de 102 % au Danemark en avril par rapport à l'année précédente, selon bilstatistik.dk. Les données de PFA ont montré qu'elles avaient également bondi de 112 % en France, tandis que l'association néerlandaise de l'industrie automobile BOVAG a signalé une augmentation de 23 % .

Cette reprise intervient malgré la gamme restreinte et vieillissante de Tesla, qui ne compte que deux modèles. L'entreprise n'a pas lancé de nouveau véhicule grand public depuis le Model Y en 2020.

Tesla est également confrontée à une concurrence de plus en plus intense de la part d'un nombre croissant de rivaux chinois et de constructeurs automobiles traditionnels, alors que de nouveaux modèles électriques continuent d'arriver sur le marché.

Au Danemark, Tesla a vendu moins de voitures que la start-up chinoise de véhicules électriques Xpeng 9868.HK en avril, tandis qu'aux Pays-Bas, elle a été devancée par BYD.