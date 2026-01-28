 Aller au contenu principal
La reprise de TI prend son rythme de croisière
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Texas Instruments TXN.O a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations de Wall Street mardi, misant sur une forte demande pour ses puces analogiques dans le cadre de l'expansion en plein essor des centres de données d'intelligence artificielle

** Les actions ont augmenté de 8 % à 212,16 $ avant le marché

LE CYCLE RESTE GRADUEL

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 227 $) déclare que le profil de reprise qui se matérialise sur les marchés finaux de TXN est encourageant, ainsi que l'inertie qu'il observe dans les réservations des clients

** Jefferies ("hold", PT: $210) déclare que la vigueur du secteur des centres de données est un point positif mais que la reprise analogique est bloquée en première vitesse

** Bernstein ("market perform", PT: $205) déclare que la reprise de l'analogique semble en cours, mais que le cycle à ce stade n'est pas une "fusée" et qu'une grande partie de la hausse est due à des commandes à court terme

** Cependant, le courtier ajoute que "pour l'instant, les investisseurs voudront peut-être faire la course"

** UBS ("buy", PT: $260) dit que TXN commence à s'améliorer avec le biais des revenus s'orientant à nouveau vers une tendance supérieure à la saisonnalité et les commentaires sur les réservations et le carnet de commandes qui deviennent plus constructifs

