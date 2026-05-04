La reprise de Tesla en Europe se poursuit en avril malgré un recul en Norvège et en Espagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amir Orusov et Mathias de Rozario

Les immatriculations de voitures Tesla

TSLA.O ont poursuivi leur reprise sur plusieurs marchés européens en avril, plus que doublant en Suède , en France et au Danemark, tout en progressant aux Pays-Bas mais en reculant fortement en Norvège et en Espagne .

Les ventes de Tesla en Europe ont fortement rebondi depuis le début de l'année après deux baisses annuelles consécutives, grâce à une base de comparaison plus favorable et à l'intérêt croissant des clients pour les alternatives aux véhicules à moteur à combustion, suite à la flambée des prix de l'essence provoquée par la guerre en Iran .

Le constructeur automobile le plus valorisé au monde en termes de capitalisation boursière a perdu près de la moitié de sa part de marché européenne en 2025 en raison d'une concurrence croissante, de son manque de nouveaux modèles et d'une réaction à la position politique de son directeur général, Elon Musk . Les immatriculations du constructeur, indicateur des ventes, ont bondi de 111 % en Suède et de 102 % au Danemark en avril, selon les données de Mobility Sweden, publiées lundi, et de bilstatistik.dk, publiées vendredi. Les immatriculations ont également bondi de 112 % en France et augmenté de 23 % aux Pays-Bas, selon les données publiées vendredi.

En revanche, les nouvelles immatriculations ont chuté de 47 % en Espagne et de 61 % en Norvège, selon les données publiées lundi par le groupe industriel ANFAC et le compilateur OFV.

“Les chiffres des ventes de véhicules électriques en Europe devraient rebondir cette année grâce à la combinaison de nouveaux modèles, de performances améliorées et de prix de l'essence plus élevés,” a déclaré Andy Leyland, cofondateur de SC Insights, spécialiste de la chaîne d'approvisionnement.

Il a toutefois précisé que les chiffres des immatriculations dépendaient fortement des livraisons de véhicules depuis les sites de production. Si les véhicules sont transportés par fret maritime, les livraisons peuvent ne pas avoir lieu tous les mois, ce qui peut entraîner une forte volatilité des chiffres, a-t-il ajouté.

D'autres pays européens, dont l'Italie et le Portugal, devraient publier leurs chiffres plus tard dans la journée.

Le mois d'avril devrait montrer le premier impact clair des prix élevés du carburant sur les immatriculations de véhicules électriques à batterie (BEV), a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research.

La part des BEV dans les immatriculations de voitures neuves en Europe est passée à 20,5 % au premier trimestre 2026, contre 13,2 % un an plus tôt, et devrait continuer à progresser vers les 25 % dans les mois à venir, a-t-il ajouté.