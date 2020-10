Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La réorganisation potentielle d'EDF devrait maintenir son intégrité - Lévy Reuters • 09/10/2020 à 14:16









GAVET (Isère), 9 octobre (Reuters) - La réorganisation potentielle d'EDF EDF.PA devrait maintenir son intégrité, a déclaré vendredi le PDG de l'électricien français, Jean-Bernard Lévy, en marge de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Romanche Gavet, dans l'Isère. Il a ajouté que lui-même ne s'inscrivait "à aucun moment" dans un cadre qui ne maintiendrait pas l'intégrité du groupe. Le gouvernement français négocie avec la Commission européenne pour que la réorganisation envisagée d'EDF n'entraîne pas une séparation trop stricte des différentes filiales du groupe qui mettrait à mal son intégrité, selon un document interne et une source au fait des discussions. (Benjamin Mallet, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.78%