La rentabilité de Delta Plus en retrait au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Delta Plus Group publie un résultat net en baisse de 7,8% à 11,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 20,1 MEUR, soit une marge opérationnelle courante de 10,7% du chiffre d'affaires contre 12,5% un an auparavant.



'La rentabilité opérationnelle courante du groupe se trouve impactée du fait de la moindre absorption des coûts de structure, mais reste soutenue par le maintien de la marge brute au niveau de 2024', explique le fournisseur d'équipements de protection individuelle.



Pour rappel, Delta Plus a déjà fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 187,8 MEUR, en repli de 3,2% (-1,9% à périmètre et taux de change constants) dans 'un contexte macroéconomique et géopolitique encore complexe et incertain, qui tarde à se stabiliser et repousse une reprise généralisée'.



Pour l'ensemble de 2025, il prévoit de limiter l'impact macroéconomique sur ses résultats, de maintenir son niveau de marge brute réalisé en 2024, ainsi que de 'maintenir la solidité de la structure financière du groupe pendant cette période d'incertitude'.





