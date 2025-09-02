La rentabilité de Delta Plus en retrait au premier semestre
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 08:17
'La rentabilité opérationnelle courante du groupe se trouve impactée du fait de la moindre absorption des coûts de structure, mais reste soutenue par le maintien de la marge brute au niveau de 2024', explique le fournisseur d'équipements de protection individuelle.
Pour rappel, Delta Plus a déjà fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 187,8 MEUR, en repli de 3,2% (-1,9% à périmètre et taux de change constants) dans 'un contexte macroéconomique et géopolitique encore complexe et incertain, qui tarde à se stabiliser et repousse une reprise généralisée'.
Pour l'ensemble de 2025, il prévoit de limiter l'impact macroéconomique sur ses résultats, de maintenir son niveau de marge brute réalisé en 2024, ainsi que de 'maintenir la solidité de la structure financière du groupe pendant cette période d'incertitude'.
Valeurs associées
|51,2000 EUR
|Euronext Paris
|-3,40%
A lire aussi
-
Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé mardi que son parti pouvait "avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées étaient organisées à la suite d'une nouvelle dissolution. "Des sondages nous invitent ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur des obligations subordonnées pour un montant nominal total de 600 millions, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées, sans toutefois dévoiler les termes ... Lire la suite
-
Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment, dans une tribune publiée mardi par Le Monde, du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique qui va conduire, selon eux, à une "école sans boussole, réduite ... Lire la suite
-
* KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * LVMH LVMH.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * HERMES HRMS.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * SCHNEIDER ELECTRIC ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer