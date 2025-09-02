 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 693,78
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La rentabilité de Delta Plus en retrait au premier semestre
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 08:17

(Zonebourse.com) - Delta Plus Group publie un résultat net en baisse de 7,8% à 11,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 20,1 MEUR, soit une marge opérationnelle courante de 10,7% du chiffre d'affaires contre 12,5% un an auparavant.

'La rentabilité opérationnelle courante du groupe se trouve impactée du fait de la moindre absorption des coûts de structure, mais reste soutenue par le maintien de la marge brute au niveau de 2024', explique le fournisseur d'équipements de protection individuelle.

Pour rappel, Delta Plus a déjà fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 187,8 MEUR, en repli de 3,2% (-1,9% à périmètre et taux de change constants) dans 'un contexte macroéconomique et géopolitique encore complexe et incertain, qui tarde à se stabiliser et repousse une reprise généralisée'.

Pour l'ensemble de 2025, il prévoit de limiter l'impact macroéconomique sur ses résultats, de maintenir son niveau de marge brute réalisé en 2024, ainsi que de 'maintenir la solidité de la structure financière du groupe pendant cette période d'incertitude'.

Valeurs associées

DELTA PLUS GRP
51,2000 EUR Euronext Paris -3,40%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le vice-président du RN et député du Nord, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale à Paris le 2 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN pense obtenir la majorité absolue en cas de dissolution
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:48 

    Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé mardi que son parti pouvait "avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées étaient organisées à la suite d'une nouvelle dissolution. "Des sondages nous invitent ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit: / crédit scor)
    Scor prévoit de refinancer sa dette subordonnée
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 09:47 

    (Zonebourse.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur des obligations subordonnées pour un montant nominal total de 600 millions, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées, sans toutefois dévoiler les termes ... Lire la suite

  • Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique ( AFP / Miguel MEDINA )
    Crainte face à la disparition progressive des manuels dans les lycées
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:41 

    Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment, dans une tribune publiée mardi par Le Monde, du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique qui va conduire, selon eux, à une "école sans boussole, réduite ... Lire la suite

  • Kering (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : Kering, LVMH, Hermès, Schneider Electric
    information fournie par Reuters 02.09.2025 09:35 

    * KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * LVMH LVMH.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * HERMES HRMS.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * SCHNEIDER ELECTRIC ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank