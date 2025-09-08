 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Renault Clio se métamorphose pour rester en tête du marché
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 17:40

par Gilles Guillaume

Renault Group a dévoilé lundi au salon de l'automobile de Munich la sixième génération de sa célèbre petite berline Clio, qui connaît sa transformation la plus marquée en 13 ans pour tenter de rester en tête d'un marché européen toujours plus compétitif.

L'exercice est stratégique tant la voiture demeure un best-seller pour le groupe au losange. Commercialisée à près de 17 millions d'exemplaires en tout depuis le lancement de sa première génération en 1990, la Clio est "la voiture française la plus vendue de tous les temps", écrit le constructeur automobile dans un communiqué.

Française, mais fabriquée à Bursa (Turquie) comme le sera la Clio 6, la cinquième génération de la berline a aussi été le modèle le plus vendu toutes marques confondues sur le marché européen au premier semestre 2025 avec plus de 130.000 unités écoulées.

Alors qu'il avait opté, lors du passage en 2019 de la Clio 4 à la Clio 5, pour un dessin dans la continuité, le directeur du design de Renault Laurens van den Acker a réinventé cette fois l'avant et l'arrière de la voiture, parée d'une nouvelle identité lumineuse, tandis que la silhouette, allongée de sept centimètres, devient plus élancée et plus sportive.

"Pour s'attaquer à une icône, l'erreur qu'on peut faire est de ne pas être capable de prendre des risques, de faire un saut vers le futur, de se projeter sur les cinq ou dix prochaines années, mais de rester un peu coincé dans l'enveloppe qu'on a, et qui marche", a déclaré Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, au cours d'une conférence de presse à Aubervilliers (Seine-St-Denis) en préambule du salon.

"Là où on peut se planter, c'est lorsqu'on est content de tout ce qu'on a fait et qu'on ne voit pas l'environnement en train de changer", a-t-il ajouté.

PLUS ELANCEE, PLUS TECHNOLOGIQUE ET ... PLUS CHÈRE

Avec ses 4,12 mètres de long, la nouvelle Clio s'éloigne des 4 mètres habituels d'une citadine et se rapproche du segment supérieur, dit "compact", gagnant ainsi en polyvalence.

La voiture, qui reste à motorisation thermique - hybride, essence et GPL, l'électrique étant dévolu à la R5 - se voit aussi dotée d'une offre technologique jusqu'ici réservée aux modèles plus grands, en réponse à l'avance affichée par les marques chinoises en pleine offensive sur le continent.

Clio 6 propose notamment à partir de la deuxième finition un double écran de 10 pouces, une offre d'info-divertissement avec Google Maps, Google Assistant et Google Play intégrés et 2 Go de données offerts par mois pendant trois ans.

Son nouveau design, ses nouveaux équipements et ses nouvelles motorisations signifient aussi que la voiture sera vendue plus cher que les 16.900 euros auxquels la Clio 5 débute actuellement sur le marché français. Les tarifs de la Clio 6 seront publiés ultérieurement et les livraisons débuteront d'ici la fin de l'année

Le groupe Renault, qui veille soigneusement à ses marges depuis sa restructuration de 2020-21 mais qui a revu à son tour à la baisse en juillet dernier ses prévisions annuelles face à une pression commerciale accrue en Europe, estime qu'il peut se permettre une hausse de prix sur la nouvelle Clio. Il dispose en effet chez sa deuxième grande marque d'une berline plus abordable, la Dacia Sandero, deuxième voiture la plus vendue en Europe au premier semestre derrière sa cousine Renault.

Cette gestion de la complémentarité entre les marques Renault et Dacia sera d'ailleurs au coeur des nouvelles fonctions de Fabrice Cambolive, nommé "Chief Growth Officer" du groupe la semaine dernière dans le cadre d'une refonte de l'équipe dirigeante entourant François Provost, le nouveau directeur général qui a succédé à Luca de Meo, parti diriger le groupe de luxe Kering.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

RENAULT
32,9800 EUR Euronext Paris -0,09%
