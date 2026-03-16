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La rémunération du PDG de Julius Baer surpasse celle du PDG d'UBS
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 07:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le PDG de Julius Baer BAER.S Stefan Bollinger s'est vu attribuer une rémunération totale de 23,96 millions de francs suisses (30,31 millions de dollars) pour 2025, une somme qui comprend des primes de remplacement pour la rémunération variable perdue d'un employeur précédent, a déclaré la banque suisse lundi.

M. Bollinger a rejoint Julius Baer en janvier 2025, en provenance de Goldman Sachs. Le salaire total de Bollinger chez Julius Baer l'année dernière, hors remplacements, s'élevait à 8,27 millions de francs suisses, selon le rapport annuel de la banque. UBS UBSG.S , la plus grande banque suisse, a maintenu au début de ce mois la rémunération totale de son PDG, Sergio Ermotti, à 14,9 millions de francs suisses , dans le cadre d'une révision en cours des règles bancaires suisses et des critiques concernant les primes élevées des PDG.

Le directeur général du géant pharmaceutique suisse Novartis, Vasant Narasimhan, a reçu une rémunération de 24,9 millions de francs suisses pour 2025, que la société de conseil en vote par procuration Ethos a qualifiée de "particulièrement excessive".

(1 $ = 0,7904 franc suisse)

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