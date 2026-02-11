 Aller au contenu principal
La rémunération du directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick, passe à 45 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley MS.N a déclaré mercredi qu'elle avait approuvé 45 millions de dollars pour la rémunération totale du directeur général Ted Pick pour 2025, contre 34 millions de dollars en 2024.

