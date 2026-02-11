La rémunération du directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick, augmente de 32 % pour atteindre 45 millions de dollars

Morgan Stanley MS.N a déclaré mercredi qu'elle avait approuvé 45 millions de dollars pour la rémunération totale du directeur général Ted Pick pour 2025, contre 34 millions de dollars en 2024.

La rémunération du directeur général de Morgan Stanley a augmenté de 32 % par rapport à sa première année à la tête de l'entreprise. Dans un dépôt de titres, le comité de rémunération de la banque a déclaré que l'entreprise avait obtenu des "résultats exceptionnels" en 2025, citant des revenus nets et des bénéfices par action records, ainsi qu'un rendement total pour les actionnaires de 45 %.

Le document ajoute que les trois quarts de la rémunération de Ted Pick sont différés sur trois ans et seront versés si les objectifs de performance sont atteints. L'année dernière, la rémunération de Ted Pick a été, pour la première fois, supérieure à celle de James Gorman, qui s'élevait à 37 millions de dollars en 2023.