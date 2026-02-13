La rémunération du directeur général de BofA, Brian Moynihan, passe à 41 millions de dollars

(Ajout d'un contexte à partir du paragraphe 4) par Ateev Bhandari

Bank of America BAC.N a déclaré vendredi qu'elle avait approuvé 41 millions de dollars pour la rémunération totale du directeur général Brian Moynihan pour 2025, reflétant une augmentation de plus de 17,1% par rapport à l'année dernière.

Moynihan, 65 ans, est l'un des plus anciens dirigeants du secteur. Il a pris les rênes en 2010 à l'issue d'un processus de succession tumultueux et a piloté le redressement de la banque après la crise financière de 2008.

La rémunération comprend un salaire de base de 1,5 million de dollars et le reste sous forme d'incitations en actions, a indiqué la banque. Moynihan avait reçu une rémunération totale de 35 millions de dollars en 2024.

Dans un document expliquant la rémunération, BofA a souligné les solides résultats financiers de l'entreprise, le bien-être des employés et les efforts philanthropiques menés par Moynihan.

Les grands patrons des sociétés rivales Wells Fargo WFC.N , Citigroup C.N et JPMorgan Chase JPM.N ont tous reçu des augmentations similaires à la suite d'une année exceptionnelle. Les géants de Wall Street se préparent maintenant à une nouvelle année faste pour les transactions, tout en naviguant dans une relation de plus en plus complexe avec Washington.

Jane Fraser, de Citi, première femme à diriger une grande banque américaine, a reçu 42 millions de dollars.

Charlie Scharf, de Wells, a reçu 40 millions de dollars de rémunération pour 2025, tandis que Jamie Dimon, de JPMorgan, a reçu 43 millions de dollars.

David Solomon de Goldman Sachs GS.N a reçu 47 millions de dollars de rémunération l'année dernière et Ted Pick de Morgan Stanley MS.N a reçu 45 millions de dollars.

Le mois dernier, BofA a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre, car ses traders ont su tirer parti de la volatilité des marchés et elle a généré des revenus plus élevés grâce aux paiements d'intérêts.

Le bénéfice de la banque pour 2025 a grimpé à 30,5 milliards de dollars, contre 27 milliards de dollars un an plus tôt. Les actions de BofA ont terminé l'année en hausse d'environ 25 %, marquant une troisième année consécutive de gains.

Peu après la publication de ses résultats, BofA a annoncé l'attribution d'environ 1 milliard de dollars en actions à tous les employés, à l'exception des cadres supérieurs, ce qui marque la neuvième année consécutive de primes aux employés de la deuxième plus grande banque américaine.